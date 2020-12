Nu kommer dagtilbuddene også på Aula

I godt et år har skolerne i stedet for det tidligere Skoleintra været på platformen Aula. Nu rykker daginstitutionerne og forældrene til børn i dagtilbuddene også derover.

"Aula er en sikker og brugervenlig løsning, som allerede er i brug på skolerne og betyder, at det gøres nemt for forældre at følge med i barnets hverdag og udvikling. Hvis man har flere børn i forskellige institutioner eller folkeskoler, kan man se dem alle i samme skærmbillede, og man skal kun logge ind et sted. Aula tages i brug efter en periode uden kommunikationsplatform efter, at Børneroden blev lukket ned 31. oktober 2020," skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.