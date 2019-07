Hillerød Kommune indfører flextur. Kørsel med Movia flextur kan både ske i personvogne, taxaer, liftvogne og minibusser. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Nu kører den kollektive transport til døren

Hillerød - 31. juli 2019

Som den 35. ud af 45 sjællandske kommuner tilbyder Hillerød Kommune nu Movias flextur fra den 1. august. Ordningen skal supplere de eksisterende busser og tog, så borgere i hele kommunen kan bevæge sig rundt med den kollektive transport.

- I Hillerød skal man kunne bo, arbejde og leve et aktivt liv alle steder i kommunen - også uden bil. Det er et af de mål, vi samarbejder med Movia om at realisere. Vi ved, at vi har nogle områder i kommunen, hvor vi ikke har passagerer nok til at sætte almindelige busser ind eller til at lade busserne køre hele dagen, og derfor er det dejligt, at vi nu kan tilbyde de borgere en alternativ løsning, udtaler borgmester Kirsten Jensen (S).

Man kan bestille en flextur tidligst 14 dage før og senest to timer inden, man vil hentes. De køres af almindelige biler og liftvogne. Det er muligt med flextur at blive hentet på sin hjemadresse og blive kørt direkte til lægen, genoptræning eller familiebesøg. Til gengæld for den service betaler man en pris, der beregnes ud fra antallet af kilometer, og så risikerer man at skulle dele flexturen med andre, der kan blive samlet op undervejs på turen. Flextur kører mellem klokken 6 og 23.

I kommunens handicapråd glæder formand Michael Davidsen, Dansk Blindesamfund, sig over den nye mulighed.

- Mit udgangspunkt er, at det er en god idé. Det skaber større fleksibilitet for den enkelte. Jeg tror, der er mange, der vil være glade for det. For blinde vil det være en god mulighed, fordi man kan ringe og bestille, siger han.

Forud for beslutningen afgav Handicaprådet et høringssvar, hvor de udtrykker nervøsitet for om indtrædelsen i flextur vil betyde, at andre transporttilbud til handicappede bortfalder. De frygter for de bevilgede trivselsbiler.

- Hvis man skærer i noget af det, så kan det skabe problemer i ydertidspunkterne, siger Michael Davidsen med henvisning til, at flextur kun kører mellem klokken 6 og 23.

Movias plandirektør Per Gellert mener, flexturordningen særligt vil glæde borgere uden egen bil.

- Selvom mange borgere på Sjælland har en bil, så ejer halvdelen af alle familier i Region Hovedstaden faktisk ikke en bil. Derfor er det nødvendigt at tænke nyt og alternativt, for borgerne har brug for høj mobilitet, og Hillerød kommune har brug for at kunne give en service der, hvor bus og tog ikke rækker hele vejen. Som mobilitetsselskab er det Movias opgave at gøre den kollektive transport til et attraktivt valg, og vi håber at borgerne i Hillerød bliver glade for flextur-ordningen, når de lærer den at kende, udtaler han i en pressemeddelelse.

Ifølge Movias egne statistikker er 57 procent af kunderne i flextur over 70 år. En femtedel af alle har hjælpemidler med. Gangbesværede i Hillerød Kommune skal derfor gerne få lettere adgang til den kollektive transport, end hvis de skulle gå langt til nærmeste busstoppested.

Det er muligt at køre flextur mellem kommuner, der også er en del af ordningen. Det er alle nordsjællandske kommuner.