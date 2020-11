Se billedserie Båpladsen ligger ud til cykelstien, der går mellem Thorsvang og Rønnevangsalle. Foto: Martin Warming

Nu kan du tage på picnic i Tirsdagsskoven

Fællesskabet Tirsdagsskoven har taget initiativ til at få oprettet en bålplads i den lille skov

Hillerød - 05. november 2020 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Så kan du godt pakke tæppet og finde madkurven frem.

Nu kan du nemlig tage på picnic i Tirsdagsskoven, hvor der er blevet lavet en helt ny bålplads. Pladsen ligger lige ud til cykelstien, der går mellem Thorsvang og Rønnevangsalle, og alle er velkomne til at bruge den nye bålplads, fortæller Christine Wennerberg, der sidder i styregruppen i 'Fællesskabet Tirsdagsskoven', der er en forening, der består af en lang række naboer til den lille skov ved siden af industrikvarteret.

"Der lå faktisk en gammel bålplads tidligere, men det hele var vokset til, så der er ingen, der har brugt pladsen i mange år," fortæller hun.

Det er 'Fællesskabet Tirsdagsskoven', der har taget initiativ til at få lavet den nye bålplads. Naturstyrelsen, der forvalter skoven, har ryddet skovbunden hele vejen rundt om pladsen og sat borde og bænke op og lavet en lille bålplads, hvor man kan grille sin medbragte mad. To afgangselever og to lærere fra Skovskolen i Nødebo har efterfølgende ryddet hele underskoven omkring pladsen for brændenælder, små træer og krat.

Flotte gamle træer "Nu kan man se skoven for bare træer. Det hele var jo vokset til, men nu kan man faktisk se de flotte, store træer, der står rundt om pladsen. Jeg har selv opdaget en masse fantastisk flotte, gamle træer, efter at der er blevet ryddet, som jeg aldrig har set før - selv om jeg bor lige ved siden af. Jeg synes, det er blevet rigtig godt," siger Christine Wennerberg.

Og der har allerede været gæster på den nye bålplads.

"Der var 75 elever fra Hillerød Vest Skolen forbi for nylig, og forleden blev der afholdt en fødselsdag, hvor der var sat et telt op på pladsen. Lige om lidt får vi 3.000 nye naboer (beboerne på Frederiksbro, red.), som jo også kan få glæde af pladsen," siger Christine Wennerberg.

Være klar til flere gæster Foreningen har også lige sendt et høringssvar til Hillerød Kommune med forskellige forslag, der kan være med til at gøre Tirsdagsskoven og området omkring den til et endnu mere rekreativt område.

"Vi vil gerne være klar til, at der kommer flere og bruger skoven og området omkring den. Tirsdagsskoven er et lidt glemt og gemt skovområde i forhold til mange af de andre flotte skove, vi har rundt omkring i Nordsjælland, men her er der faktisk et rigtig dejligt område, og det, synes jeg, er der flere, der skal have glæde af," siger Christine Wennerberg.

De små træer, der er blevet fældet i forbindelse med rydningen, er blevet skåret op i mindre stykker og efterladt på pladsen, så man kan bruge dem som brænde, hvis man vil tænde et bål.

Tirsdagsskoven er i øvrigt en hundeskov, så Fido og Rollo kan løbe frit omkring, mens du holder picnic på den nye bålplads.

