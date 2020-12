Nu kan du søge penge: Vil du være med til at forskønne Hillerød?

Så er der frem til den 31. januar mulighed for at søge penge fra kommunens såkaldte 'Forskønnelsespulje'.

"Puljen skal medvirke til at skabe mere natur og biodiversitet i kommunens byområder og medvirke til at understøtte Hillerød Kommunes Strategi for Bynatur," skriver kommunen på sin hjemmeside.

Blomsterenge

Eksempler på projekter kan være en bolig- eller grundejerforening, som ønsker at omdanne slåede græsarealer til blomsterenge med større biodiversitet, en grøn forening, der vil lave en sommerfuglevenlig beplantning, et lokalråd, der vil opsætte insekthoteller, eller et fællesareal i en landsby eller et boligområde, der for eksempel forsynes med et eller flere træer, buske eller blomster.