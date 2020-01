Se billedserie En solrig morgen i januar var leder Mette Schou og coach Birgitte Clauson-Kaas i færd med at få styr på de sidste detaljer i huset sammen med tre af Café Havehusets medarbejdere. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan du overnatte i Slotshaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan du overnatte i Slotshaven

Café Havehuset åbner et Bed & Breakfast i Rendelæggerhuset for enden af Slotshaven.

Hillerød - 22. januar 2020 kl. 04:32 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 300 år siden boede der en rendelægger i det hvide bindingsværkshus ved alléen for enden af Frederiksborg Slotshave.

Huset har af samme årsag fået navnet Rendelæggerhuset. Den hårdtarbejdende rendelægger gravede render og førte tilsyn med vandtilførelsen til slotssøen, havens vandløb og barokhavens pompøse kaskader.

Siden da har huset blandt andet været brugt som kontor for slottets gartnere, men om ganske kort tid kan rejsende fra nær og fjern lade sig indlogere i rendelæggerens tidligere gemakker og for en tid få slottet som baghave.

Efter flere års forberedelse åbner Café Havehuset nemlig et Bed & Breakfast i det historiske hus. Og det er noget forpagter og leder af Café Havehuset, Mette Schou, har set frem til, fortæller hun, da hun en solskinsmorgen i januar er ved at finde en plads til de sidste nipsgenstande i det lille hus på Rendelæggerbakken.

- Det har altid været en drøm for mig at have et hotel. Og man kan vel godt sige, at jeg har fået mit eget lille hotel nu. Jeg har altid haft en stor passion for restauration og værtskab, siger Mette Schou, der foruden at være uddannet markedsøkonom og psykatrivejleder, også har en kokkeuddannelse.

Oprindeligt skulle der allerede være åbnet op for sovende gæster for to år siden, men en etablering af et badeværelse i det gamle fredede rendelæggerhus har trukket ud. Nu mangler der dog blot de sidste detaljer inden huset står klar.

- Vi vil gerne give en unik oplevelse. Og så håber vi at give turister fra hele verden en anderledes oplevelse af Hillerød. Der er ingen tvivl om, at det er beliggenheden, der er vores force. Det er ikke hver dag, at man får lov til at vågne 300 meter fra slottet, siger Mette Schou.

Et særligt formål Men der er også en anden og vigtig ting, der adskiller Rendelæggerhuset fra andre overnatningsmuligheder, mener Birgitte Clauson-Kaas, der tilknyttet coach hos Café Havehuset.

- Vores Bed & Breakfast er en integreret del af det projekt, vi har i Café Havehuset, hvor vi i samarbejde med Jobcenter Hillerød hjælper unge borgere med at komme i uddannelse eller arbejde, siger hun og fortsætter:

- Der kan Bed & Breakfast projektet give de unge en anden oplevelse. Det kan være, at nogen ikke fungerer særligt godt som tjener, men har flair for de huslige opgaver, der skal gøres i Rendelæggerhuset, siger Birgitte Clauson-Kaas.

Café Havehuset har 11 medarbejdere i aldersgruppen 18 til 30 år ad gangen, som alle er blevet henvist til caféen af Jobcenter Hillerød.

Medarbejderne er typisk en del af Café Havehuset i seks måneder.

- Der er mange individuelle formål med at være en del af Café Havehuset. For nogle er det første gang, at de er en del af en arbejdsplads og har kollegaer, for andre er det en måde at finde tilbage til arbejdsmarkedet efter de har været væk for en tid, siger Birgitte Clauson-Kaas og fortsætter:

- Der betyder arbejdet her utrolig meget for de unge, fordi de oplever at have en funktion. Det skaber selværd og et enormt sammenhold.

En af dem, der har haft glæde af jobtilbuddet i Café Havehuset, er 21-årige Malte Carstens. Han var en del af projektet sidste år og er i dag fuldtidsansat i caféen.

Han og en anden medarbejder er i færd med at samle en træbænk med fletsæde i Rendelæggerhusets stue. I hjørnet står et kalkmalet mintgrønt hjørneskab og på et bord står en buket med farvestrålende blomster. Uden for vinduerne er en anden medarbejder i færd med at pudse vinduer.

- Da jeg kom til Café Havehuset havde jeg haft angst og været langtidsdeprimeret. Der gav arbejdet på caféen mig plads og rum til at komme ud på den anden side og få en stabil hverdag. Jeg synes virkelig, at det er skønt at være her. Og så har det været sjovt at være med til at bygge det nye Bed & Breakfast op fra bunden, siger han.

En stor familie 25-årige Christoffer Larsen, der også er en del af Café Havehusets projekt med Jobcenter Hillerød, hjælper til med at samle træbænken. Når han ikke hjælper med at få de sidste ting på plads i Rendelæggerhuset, står han for at bage brød og kager i Café Havehuset, hvor hans uddannelse som gastronomiassistent kommer til sin ret.

- Jeg har haft en svær barndom og ungdom med ADHD og skitzofreni. Mit arbejde her har givet mig noget at stå op til. Jeg får opbakning, og jeg føler mig værdifuld. Jeg er igang med en god udvikling. Vi er nærmest en stor familie. Jeg håber at få et arbejde på en café bagefter, og det allerbedste ville være, hvis jeg kunne få et arbejde her, siger han.

Allerede nu er det muligt at leje huset på udlejningshjemmesiden Airbnb.

Rendelæggerhuset kan huse op til seks personer ad gangen og koster lige nu 800 kroner per nat. Det er dog planen, at prisen vil stige til 1800 kroner per overnatning i højsæsonen inklusiv morgenmad, kaffe og kage.