Nu kan du leje biler og varevogne hos Hillerød Motor Co.

Den lokale bilforhandler er blevet en del af den landsdækkende biludlejningskæde One2Move

Hillerød - 12. december 2020

Står du og mangler et passende køretøj til flytningen eller en personbil til julebesøget hos moster Grethe i Jylland, så er der nu hjælp at hente hos Hillerød Motor Co. på Slangerupgade. Den lokale bilforhandler, der i øvrigt fyldte 100 år i år, er nemlig blevet en del af den landsdækkende biludlejningskæde One2Move.

Hillerød Motor Co. er den samme bilforretning, som den hele tiden har været med køb og salg af biler, og du kan også stadig få repareret bilen og skiftet dækkene på værkstedet, men nu er forretningen altså blevet udvidet til også at omfatte biludlejning, fortæller direktør Morten Stockflet Jørgensen.

"One2Move er et kendt og populært landsdækkende biludlejningskoncept, og vi er rigtig glade for, at vi nu også kan tilbyde biludlejning, der henvender sig til både private og virksomheder. Så står man og har brug for en personbil en eller flere dage, en stor varevogn til at flytte med, eller er der en virksomhed, der har brug for en ekstra varevogn i en periode, så kan vi hjælpe," siger Morten Stockflet Jørgensen.

Fem varevogne Tidligere var det kun kunder, der havde deres bil på værksted, der kunne leje en såkaldt lånebil hos Hillerød Motor Co., men nu kan alle og enhver med et gyldigt kørekort gå ind på One2Moves hjemmeside og leje en bil hos Hillerød Motor Co. og efterfølgende afhente og aflevere den igen i Slangerupgade.

"Vi har i øjeblikket to personbiler og fem varevogne til udlejning - blandt andet et par store flyttebiler med lift og alukasse - men planen er, at vi med tiden skal have flere biler til udlejning," tilføjer Morten Stockflet Jørgensen.

Og kunderne har taget godt imod tilbuddet, fortæller Bitten Jørgensen.

Centralt "Vi ligger centralt i Nordsjælland med rigtig god plads midt i Hillerød centrum, og der er jo godt gang i hjulene i Hillerød by. Der har blandt andet været stor efterspørgsel på vores flyttebiler, og de kunder, der har lejet biler hos os, har været rigtig glade for det. Og så er det jo både nemt og billigt," siger Bitten Jørgensen.

Når du lejer en bil hos Hillerød Motor Co. via One2Move kan du være sikker på, at den både er synet, serviceret og fremtræder præsentable både indvendig og udvendig, garanterer Morten Stockflet Jørgensen.

Alle biler, varevogne og flyttebiler er i øvrigt til helt almindeligt kørekort.

