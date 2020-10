Nu kan du hente dit nye pas, når du har tid og lyst

Den nye maskien står i vindfanget på rådhuset, og der er adgang til den 24 timer i døgnet. Foto: Martin Warming

Hillerød Kommune har fået en ny maskine, der spytter dit nye pas ud, når du indtaster en kode

Hillerød - 28. oktober 2020 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Nu behøver du ikke længere at trippe utålmodigt rundt, mens du venter på, at posten når frem eller at møde op på rådhuset indenfor Borgerservices åbningstid, når du skal hente dit nye pas.

Hillerød Kommune har nemlig fået en ny, smart maskine. Maskinen, som kommunen kalder en dokument-boks, har 250 små skuffer, og i hver skuffe er der plads til et pas.

Boksen står i vindfanget på rådhuset på Trollesmindealle 27, og det betyder, at der er adgang til den 24 timer i døgnet - og at man derfor kan hente sit nye pas, når man har lyst og tid.

"Som udgangspunkt sender vi stadig pas med posten, men der er nogen, der ikke kan vente på, at posten når frem og ikke har mulighed for at hente det i Borgerservice indenfor vores åbningstid. Nu kan de hente det i dokument-boksen, når det passer dem," fortæller Marianne Sjelle, der er koordinator i Borgerservice i Hillerød Kommune.

Laver huller i det gamle Man modtager en sms med en kode til dokument-boksen, når ens nye pas er klar.

"Og så skal man bare indtaste sit telefonnummer og den sms-kode, man har fået, når man skal hente sit nye pas. Det er meget nemt og smart," siger Marianne Sjelle.

Man må ikke være i besiddelse af to pas, så man skal aflevere sit gamle pas, før man kan få det nye. Men det er der selvfølgelig også tænkt på.

"Man skal stikke sit gamle pas ind i dokument-boksen, før skuffen med ens nye pas åbner. Den laver så to huller i det gamle pas, så det ikke længere kan bruges," forklarer Marianne Sjelle.

Man skal dog stadig - trods alt - selv møde op i Borgerservice, når man skal bestille sit nye pas. Det skal man blandt andet for at afgive et fingeraftryk, hvilket alle nye pas skal have.

Du kan i øvrigt læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du skal bestille et nyt pas på www.hillerod.dk.

