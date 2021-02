Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi og Niels Frølich, som er en af de 270 aktionærer i Uvelse Byvej 1 A/S, præsenterede onsdag aftalen om at Shell fra i dag leverer brændstof til tankanlægger i Uvelse. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan der tankes i Uvelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan der tankes i Uvelse

Efter flere uger uden muligheder for at tanke i Uvelse, åbner der i dag en Shell Express ved den lukkede brugs.

Hillerød - 11. februar 2021 kl. 06:50 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Kort før jul var tanken tom hos OK ved Dagli' Brugsen. Og der kom ikke nye forsyninger fra OK, for aftalen om brændstof til Uvelse var opsagt. Men fra i dag kan der igen fyldes benzin og diesel på bilen i Uvelse. Foran den nu nedlukkede Dagli' Brug har Shell Express åbnet et tankanlæg. Det sker i samarbejde med Uvelse Byvej 1 A/S, altså de 270 lokale Uvelseborgere, der har købt aktier i det kommende supermarked i Uvelse, som forventes at åbne under Dagrofas brand »Min Købmand«.

Første skridt er genåbningen af byens tankstation. Og det er et utraditionelt samarbejde, lyder det fra DCC Energi, der står bag Shell Express.

- Det er altid interessant, når vi får nye lokale forhandlere ind i netværket af Shell tankstationer. Det, at vi så denne gang indgår aftale med store dele af en hel landsby, gør det bare ekstra spændende, siger Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi i en pressemeddelelse.

- Ligesom lokale butikker har stor betydning for livet i de mindre bysamfund, så er tankstationer også et vigtigt omdrejningspunkt for mindre byer - ikke mindst i kombination med dagligvarebutikker. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi sammen med Uvelse-borgerne har kunnet finde et godt grundlag for at etablere en Shell Express i byen og så samtidig få stationen på plads indenfor kun 14 dage, siger han,

Niels Frølich, som er medstifter og bestyrelsesmedlem i Uvelse Byvej 1 A/S glæder sig over, at der nu kommer benzin i tanken igen.

- På mange måder er dette et symbol på sammenholdet, vi har i byen. Lokale indkøbsmuligheder betyder utroligt meget - både socialt og i forhold til fleksibilitet i hverdagen for os alle. Det forklarer den store opbakning, vi har fået til at genetablere både tankstation og købmandsbutikken fra byens borgere. Handelsmuligheder bidrager simpelthen til dagliglivet, og så er det med til at øge interessen fra mulige tilflyttere, siger han.

Ingen afklaring om butik Det er stadig ikke fastlagt, hvornår den nye butik åbner. Uvelse Byvej 1 A/S oplyser i deres seneste nyhedsbrev, at Dagrofa stadig leder efter en købmand, der skal investere i og drive butikken, men derudover er det heller ikke lagt fast, hvad der skal ske med ejendommen på Uvelse Byvej 1 A/S. Man overvejer både en mindre renovering af bygningen og forskellige muligheder for en omfattende renovering med flere lejligheder på ejendommens første sal. Desuden overvejer man at rive den gamle bygning ned og opføre en helt ny butik.

Desuden overvejer man stadig muligheden for at etablere en midlertidig butik ved Uvelse Fritids Center, men det sker tidligst, når der er fundet en købmand, fremgår det af nyhedsbrevet.