Nu kan der bygges boliger på centralt p-hus

Byrådet har godkendt lokalplanen for byggeriet af 65 almene boliger ovenpå p-huset i Østergade. Byggeriet går dog først i gang efter sommerferien næste år, forventer bygherren

Hillerød - 02. oktober 2021 kl. 05:29 Af Mette Dolmer Thygesen

Et næsten enigt byråd godkendte tilbage i august lokalplanen for det kommende boligbyggeri på kommunens parkeringshus i Østergade, men der går stadig et stykke tid, før byggeriet går i gang.

Det fortæller Domea, som står bag det nye byggeri af omkring 65 almene boliger for både unge og seniorer oven på p-huset. Domea forventer at indgå kontrakt med en totalentreprenør i begyndelsen af det nye år. Håbet er, at byrådet inden årsskiftet vil godkende det såkaldte Skema A for projektet, fortæller projektudviklingschef i Domea, Karsten Pedersen.

"Vi har nu med byrådets godkendelse skabt grundlag for, at byggeriet kan gå i gang, og selve godkendelsen er grundlaget for de projekt- ideer, som vi arbejder videre med i første omgang. Her efter vedtagelsen skal boligselskabet lave en støtteansøgning, Skema A, som vi sender til byrådets godkendelse. Når det er sket, laver vi projektet færdigt," siger han.

Endelige budget lægges Domea ønsker at gennemføre projektet i totalentreprise og er i fuld gang med at regne på prisen på selve projektet, herunder renoveringen af parkeringshuset. De forventer at kunne indgå kontrakt med totalentreprenøren i begyndelsen af det nye år og derefter skal det endelige budget lægges, så boligselskabet igen kan søge om godkendelse hos kommunen, det såkaldte Skema B.

"Det, regner vi med, kan ske i løbet af foråret - og alt afhængigt af om vi kan skaffe materialer, for mange byggerier er jo ramt af ventetid på materialer, så har vi en klar forventning om, at vi kan gå i gang med byggeriet senest efter sommerferien 2022. Og så kan beboerne flytte ind et års tid efter, cirka til oktober 2023," siger Karsten Pedersen.

Bærende søjler Når man ser på selve parkeringshusets konstruktion, kan det måske undre nogle, at det overhovedet er muligt at bygge boliger ovenpå. Men parkeringsbygningen, som den er nu, kommer ikke til at bære de nye boliger, understreger Karsten Pedersen:

"Det bliver bygget på nogle søjler, dels på ydersiden af bygningen, og dels inde i den. Så der forsvinder nogle enkelte af p-pladserne, hvilket vi har fundet ud af i god dialog med kommunen. Vi prøver desuden at holde cirka halvdelen af p-huset åbent under byggeriet," siger projektudviklingschefen.

Parkeringshuset er tidligere vurderet til at være i rigtig dårlig stand, og et rådgivende ingeniørfirma har for nogle år siden vurderet, at det ville koste kommunen omkring 30 millioner kroner at reparere det. Samtidig er der problemer med, at der løber væske fra betonen ned og skader de parkerede biler. Men bygherren overtager altså nu ejendommen for egen regning og risiko. Når boligerne står færdige, er det Frederiksborggruppen, som overtager parkeringshuset, som i dag har 216 offentlige p-pladser samt 43 til Nordsjællands Politi.

"Efter byggeriet er færdigt, vil parkeringshuset få en overbygning, så folk trygt kan køre ind og parkere uden at frygte, at de får skader på deres biler efter neddrypning af væsker inde i parkeringshuset. Jeg kan forstå, at nogle parkerer derinde mere af nød end af lyst i dag," siger Karsten Pedersen.

Det er tidligere beregnet, at cirka 26 af p-pladserne vil udgå for at gøre plads til de bærende søjler. Samtidig vil de nye beboere tage nogle af p-pladserne til deres egne biler. Men ifølge kommunens parkeringsanalyser er der på en travl lørdag kun en belægning på 60 procent i p-huset, svarende til 86 ledige pladser.

Stor interesse Der er stor interesse for projektet, siger Karsten Pedersen.

"Til vores seneste byggeri på Kirsebærbakken havde vi mange gange flere på venteliste til boligerne, end der var plads til. Og med den beliggenhed her appellerer vi både til unge og seniorer, for der er mange seniorer, som synes, det er dejligt at bo centralt og have god adgang til kultur og butiksliv. Vi kan også se andre steder i regionen, hvor vi bygger, at der er meget længere venteliste, end vi har boliger. Så jeg er sikker på, de bliver revet væk, når vi nærmer os indflytning," siger Karsten Pedersen.

Man kan allerede nu blive skrevet op til boligerne gennem Domea.

Hele byrådet undtaget Nye Borgerliges Morten Bille stemte for lokalplanen, da den blev behandlet 25. august.

Den kommende bygning bliver højst 18 meter høj og har max. fem etager, hvilket i praksis svarer til fire etager ud mod Østergade, på grund af at terrænet skråner.

