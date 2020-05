Thomas Elong (V) står bag forslaget. Foto: Allan Nørregaard

Nu kan cafégæster brede sig i gaden

Et enigt byråd besluttede onsdag aften at give mere plads til udeservering hos byens caféer og restauranter.

Hillerød - 28. maj 2020
Af Johanne Wainø

Noget tyder på, at vi kan se frem til en sommer med endnu mere liv i gaden, end vi efterhånden er vant til. Efter byrådsmødet onsdag aften har byens spisesteder nu muligheden for at tilbyde mere udeservering på behørig afstand i byens gader henover sommeren. Som følge af coronakrisen besluttede et enigt byråd nemlig at give mere plads til udendørs siddepladser til spisende gæster og dermed dispensere for gaderegulativets regler om udeservering.

Byrådsmøderne finder fortsat ikke sted i byrådssalen, men i den virtuelle byrådssal var der stor begejstring for forslaget, som formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Turismeudvalget Thomas Elong (V) står bag.

Blandt andre Louise Colding (S) gav initiativet rosende ord med på vejen.

- Vi i Socialdemokratiet er rigtig glade for, at Venstre har fået sat det her forslag på dagsordenen. Det er noget, vi går ind for, sagde hun, og kom endvidere med en opfordring.

- Det er rigtig vigtigt, at vi står sammen om at hjælpe vores handelsliv i denne her svære tid. Derfor vil jeg gerne opfordre borgere såvel som byrådsmedlemmer om at bakke så meget op om vores lokale butikker og spisesteder, som muligt, sagde Louise Colding, der gjorde opmærksom på, at Socialdemokratiet også tidligere stillet spørgsmål om at skabe netop den mulighed, som byrådet nu har vedtaget.

Også Thomas Elong selv tog ordet inden byrådet stemte for forslaget.

- Vi har gennem de sidste 10 år fået mange nye restauranter og caféer. Før var der stille i byen efter klokken 18, men nu kan man mærke byens puls. Det kunne man i hvert fald, inden coronaen ramte. Derfor er det nu vores lokale pligt at bakke op og sikre vores restauranter og caféer de bedste muligheder for at overleve. Og det vil vi blandt andet gøre med dette forslag, sagde Thomas Elong, inden han afsluttede med ordene »Og lad os så komme ud og spise!«.

Begejstring og skepsis Peter Lennøe (DF) kunne i den forbindelse afsløre, at han allerede havde taget forskud på glæderne, da han havde været ude at spise med sin hustru aftenen forinden. Han syntes godt om idéen og foreslog desuden at overveje, om ordningen kunne gøres permanent i sommermånederne.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi også kunne gøre det efter corona og i årene fremover, så det blev noget permanent. Jeg vil derfor foreslå, hvis det går godt, at vi fortsætter med at have udeservering i sommerperioden, sagde han.

Drøftelsen gav dog også anledning til at tale om de mulige bagsider af at kompensere for gaderegulativet. Det var blandt andet en bekymring, som Nikolaj Frederiksen (K) italesatte.

- Jeg synes selvfølgelig, at det er et godt forslag, men der skal naturligvis tages hensyn til naboer og butikker. Det er vigtigt, at vi husker, at der jo er en årsag til, at der er et gaderegulativ, sagde han.

Det fremgår dog af forslaget, at en eventuel dispensation skal aftales med spisestedets naboer, og at regler for brandveje skal overholdes.

De spisesteder, der ønsker at gøre brug af tilbuddet, kan derfor nu se frem til at kunne udvide deres udeserveringsareal med 50 procent, og at de kan servere udendørs fra klokken 11 til 20 søndag til torsdag og fra klokken 11 til 21 fredag og lørdag. Sker det gentagne gange, at de ikke overholder reglerne, står kommunen dog klar til at fratage dem dispensationen.