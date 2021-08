Nu kan børnehaver låne emnekasser på biblioteket

Emnekasserne er udviklet specifikt til at ramme aldersgrupperne i børnehaven og er med til at udvikle børnenes sprog, færdigheder og ikke mindst deres nysgerrighed. Hver emnekasser har et tema som for eksempel 'bondegården' eller 'kroppen'.

"Emnekasserne gør det nemt for børnehaverne i Hillerød at sørge for, at der altid er rigeligt med bøger til rådighed for børnene, og at det er nemt for personalet at gøre læsningen til en leg, der sætter gang i gode samtaler," skriver biblioteket i en pressemeddelelse.