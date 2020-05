Hillerød Kommune glæder sig til at byde de ældste folkeskoleelever tilbage i skole igen. Foto: Lars Skov

Nu kan alle elever pakke skoletasken

Hillerød - 09. maj 2020 kl. 05:17 Af Anna Törnqvist Jensen

De ældste skoleelever i 6.-9. klasse kan fra næste mandag vende tilbage til klasseværelserne. Det glæder borgmester i Hillerød Kirsten Jensen (S) sig til, selvom kommunen stadig har mange spørgsmål om, hvordan det skal foregå.

- Vi glæder os lige så meget, som forældrene sikkert gør. Lige så snart vi har retningslinjerne, går vi i gang med alt det praktiske, og vi vil selvfølgelig fortælle forældrene det, lige så snart vi ved noget mere, siger Kirsten Jensen, der dog gør klart, at der er en del udfordringer, kommunen skal løse, inden eleverne kan vende tilbage.

- Jeg er så glad for, at man har sat det her mål om at få de store skolebørn tilbage. Men lige nu fylder vi jo hele skolefladen ud med 0.-5.-klasserne, så vi skal have nogle retningslinjer og have at vide fra myndighederne, hvordan det her skal gøres. Men jeg er helt sikker på, at KL (Kommunernes Landsforening, red.) er i fuld gang med at efterspørge retningslinjerne for genåbningen. Vi står jo nærmest med hænderne fremme for at tage imod dem, for vi vil så gerne have de retningslinjer, siger hun.

Da de yngste skolebørn fik lov at vende tilbage til skolerne, fik kommunen ikke mange dage til at forberede sig, og Hillerød Kommune meldte hurtigt ud, at de ikke kunne nå at genåbne skolerne på den dato, regeringen tillod 0.-5.-klasserne at vende tilbage. Derfor glæder det også kommunen, at genåbningsdatoen hedder den 18. og ikke den 11. maj.

- Jeg og alle andre har sagt, at vi skulle have en frist til at nå målet, og det er der blevet sat. Det er også rart, at vi har nogle hverdage til at planlægge i, for sidste gang havde vi virkelig mange fra vores beredskabsstab på arbejde hele påsken, men vi kunne simpelthen ikke åbne, uden at medarbejderne og de decentrale ledere selv havde været med. Derfor er det rigtig dejligt, at vi denne gang har fået nogle hverdage til at planlægge de her ting i, siger Kirsten Jensen.

Da kommunen endnu ikke kender vilkårene for, hvordan de ældste skoleelever kan vende tilbage, kan Kirsten Jensen heller ikke afvise, at det bliver nødvendigt at inddrage kvadratmetre andre steder for at få plads til alle eleverne, eller at det bliver nødvendigt med flere hænder.

- Vi bruger jo alle lokalerne på skolerne, som det er nu, så vi er meget spændte på, hvordan vi skal løse det, hvis vi skal opretholde de samme afstandskrav. Vi skal nok få sprit og klude frem, men vi venter i spænding på, hvad konditionerne er, siger hun og fortsætter:

- Vi skal finde ud af, om vi får brug for flere lokaler, og om eleverne skal være i skole hver dag. Der er rigtig mange søde mennesker, som råder over mange kvadratmetre, som allerede ved den første genåbning har tilbudt, at vi kan bruge deres lokaler. Men en ting er lokalerne, en anden ting er, om vores lærere og personaleressourcer kan nå ud til flere steder. Med den yderligere genåbning kunne der nok også komme nogle flere børn i børnehaverne i løbet af den næste uge, og det bliver også spændende at se, hvordan det går i daginstitutionerne, og om de fortsat kan leve op til kravene, hvis der pludselig dukker flere børn op, siger borgmesteren.

Hun glæder sig derfor over, at statsminister Mette Frederiksen (S) har gjort det til en lokal opgave at løse den fulde genåbning af skolerne, og er først og fremmest glad på de ældste skoleelevers vegne.

- Vi trængte alle sammen til at få den afklaring, og eleverne har brug for at være sammen med deres kammerater og lærere. Jeg tror, alle er glade lige nu, og det er så vores opgave at bakke genåbningen op, så det kan fungere både praktisk og pædagogisk, siger hun.