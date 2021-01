Nu inviteres Hillerøds skoleklasser på virtuel rundtur på Frederiksborg Slot

Vække interesse

De virtuelle museumsbesøg og det digitale undervisningsmateriale skal ifølge museumsdirektør Mette Skougaard som ved et besøg på museet vække elevernes interesse for deres egen historie og for de personer og begivenheder, der har været med til at forme vores fælles historie.