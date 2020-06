Nu hedder firmaet Wagado

Udgangspunktet for den træning, som de to konsulenter tilbyder, er østens kampkunstfilosofi. Søren Larsen har dyrket karate i 30 år, og de sidste 7 år har han brugt de oldgamle japanske teorier til at udvikle resultatskabende adfærd hos private og virksomheder, men ligesom mange andre steder blev alle aktiviteter sat på hold, da coronakristen brød ud.

- Coronakrisen lå jo helt ude for vores kontrol. I løbet af 48 timer havde vi ingen kunder, og da virksomheden lukkede ned omsætningsmæssigt, måtte vi tage hånd om det, vi selv kunne kontrollere. Vi besluttede os for at bruge krisen til at fintune og skærpe vores budskab, så vi kunne komme endnu stærkere ud på den anden side.

- »Wagado« handler i sin essens om at udvikle sig i forhold til det, der giver mening, og om at anerkende, at man vil møde mange former for modstand på sin vej. Det handler om på en nænsom måde at stræbe efter det perfekte - selv om det perfekte vel at mærke ikke findes. Filosofien er en vej til at sætte fokus på egen løbende udvikling, så selv de små skridt får positiv opmærksomhed, siger Søren Larsen, der i 2017 bogen »Sortbælte i Selvledelse med De 5 do'er«, hvor Wagado beskrives.