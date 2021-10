Nu gør Mie alt det for andre, hun selv ville slippe for

Ville slippe for besværet

Idéen til Open Closets opstod ud af hendes eget klædeskab.

”Jeg havde for meget tøj og ville gerne rydde op og sælge det tøj, der ikke passede mig eller ikke længere var min stil. Men jeg kunne ikke finde et ordentligt sted, hvor jeg slap for besværet med at tage foto, skrive tekst og tage dialogen med personer, der viser interesse. Nu er det så endt med en virksomhed, hvor jeg selv laver alt det for andre, jeg ikke selv gad at lave”.

Open Closets tager tøjet i kommission og sørger for oprettelse, ensartede fotos og afsendelse af varerne.

Køber ved ikke, hvem sælger er, og hvor i landet vedkommende bor, for alle varer afsendes fra Hillerød.