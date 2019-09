Se billedserie Sidste år lykkedes det at lande et bredt budget i Hillerød kommune med opbakning fra 26 ud af 27 byrådsmedlemmer. Kun Nye Borgerlige stod udenfor.

Nu går kampen om kronerne i gang

Hillerød - 30. september 2019 kl. 15:33 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Rammerne for budgetforhandlingerne, der står for døren, er nu lagt fast. Kommuneaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen giver Hillerød 17-18 millioner kroner mere i kassen, der kan bruges til drift.

Hertil kommer en kompensation for revisionen af udlændinges uddannelsesstatistik, der betyder cirka 7,6 millioner kroner til kommunen. På anlægssiden ligger rammen for Hillerød på omkring 167,6 millioner kroner, hvilket ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) er omkring 20 kroner mere end sidste år.

Hillerød Kommunes direktion har nu fremlagt sit budgetforslag, som ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Onsdag mødes politikerne i byrådssalen til 1. behandling, hvor partierne vanen tro vil holde budgettaler. I weekenden venter budgetforhandlingerne.

- Direktionens budgetforslag er et grundlag for at se, hvad tallene er. At vi overholder den serviceramme og anlægsramme, vi har fået og overholder byrådets principper for budgetlægning og økonomistyring. Det er til UG med kryds og slange i forhold til styringsprincipperne. Men det indeholder ikke svarene på de udgifter, vi kan se kommer på nogle områder i fremtiden. På det specialiserede voksenområde og på børneområdet. Og dem er vi nødt til at finde løsninger på. Det er der også plads til. Der er lidt råderum på driften, mens det er meget stramt på anlægssiden. Vi kommer til at bruge mange af de spareforslag, som er fremlagt for at få noget råderum til at løse de udfordringer, siger Kirsten Kensen.

Lavere normering Direktionens budgetforslag indeholder langt de fleste af de spareforslag, som politikerne har peget på. Nogle er mere bemærkelsesværdige end andre - eksempelvis et forslag om at sætte normeringen på børneområdet ned ved at afskedige 10 medarbejdere. Det vil spare kommunen knap tre millioner kroner om året.

- Der er sikkert nogle, der har det svært med de fleste af spareforslagene, og det er derfor, vi skal forhandle og tale med hinanden om, hvad vi kan stå på mål for. Der er også nogle af spareforslagene der handler om, at det ikke giver mening at videreføre noget, og de rammer faktisk ikke nogen. At sænke normeringen er der ikke nogen partier i byrådet, der er gået til valg på, men forslaget ligger der ligesom andre forslag. Men der ligger samtidig et udvidelsesforslag om at øge normeringen, så nu må vi se, hvad vi kan blive enige om, siger Kirsten Jensen.

Ingen nye anlæg Samtidig er anlægsloftet så lavt, at der i forslaget ikke er fundet penge til hverken udbygningen af Hillerød Stadion, kunstgræs i Skævinge eller en ny Multipark. Der er heller ikke nye penge til cykelstier eller asfaltarbejde.

Direktionen skriver i sit oplæg, at det har været nødvendigt at flytte anlægsmidler på 16 millioner kroner til Ullerød Nord fra 2020 til 2021 for overhovedet at overholde anlægsrammen. Direktionen forventer, at der bliver brug for at fremrykke nogle af disse anlægsmidler igen til 2020 i løbet af det kommende år.

»Det skal hertil bemærkes, at vi i de senere år har været nødt til udskyde konkrete anlægsprojekter, som vi ikke har kunnet forudse konkret ved budgetlægningstidspunktet. Sådanne flytninger må også forventes i et vist omfang i 2020, og dette vil skabe en tilsvarende plads inden for anlægsrammen«, skriver direktionen.

Borgmesteren tilføjer:

- Nu skal vi ind og se på, om vi selv kan få nogle idéer, der realistisk kan flyttes til andre år, men det er virkelig stramt på anlægssiden.