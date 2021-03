Hillerød Tekniske Skole har købt to hybridbiler til mekanikeruddannelsen. Pressefoto

Nu får mekanikerlærlinge hybridbiler at 'lege med'

Hillerød Tekniske Skole har indkøbt to hybridbiler

Hillerød - 22. marts 2021

Op ad indkørslen til Hillerød Tekniske Skole triller to hybridbiler, som er indkøbt til mekanikeruddannelsen. De er nu en del af den store vognpark, som mekanikerlærlingene skal undervises i at servicere og reparere som en del af deres uddannelse.

"Det er første gang, vi har hybridbiler inden for dørene. Fordelen ved hybridbiler er, at vi både får en el-del og en benzin-del. Vi får en større pakke at lege med, der kan bruges over et bredere spekter," udtaler uddannelseskoordinatoren på mekanikeruddannelsen Per Jonasson i pressemeddelelse.

Der er flere årsager til, at skolen har indkøbt hybridbilerne:

"Den ene del er, at vi ønsker at gå og arbejde med de her biler. Det er bæredygtigt, og det er fremtiden. Den anden del er, at staten har sat nogle målpinde for, hvad vi skal undervise vores elever i".

Bæredygtighed på skema U/Nord arbejder med FN's verdensmål, og på Hillerød Tekniske Skole står der bæredygtighed på skemaet i den daglige undervisning.

Mekanikeruddannelsen har cirka 50 til 60 biler til rådighed, så eleverne gennem undervisningen kan få erfaring med forskellige mærker og typer af biler; heriblandt både diesel og el-biler, men nu også to hybridbiler.

Inden eleverne får fingrene i de nye biler, skal underviserne selv på kursus. De nye biler kræver en vis portion kendskab og erfaring, og derfor skal man også være et stykke henne i sin mekanikeruddannelse, før man får lov at arbejde med hybridbilerne.

"Eleverne kommer først til at arbejde med bilerne på den sidste del af uddannelsen. Det kræver nogle sikkerhedscertifikater og kurser at arbejde med en hybridbil, fordi der er så meget teknik i. Det er certifikater, som lærlingene først får, når de har været i gang med uddannelsen i et par år," slutter uddannelseskoordinatoren Per Jonasson.

