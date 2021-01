Institutionerne i Hillerød Kommune kan skære i åbningstiderne fra på mandag for at imødekomme nye retningslinier. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Nu får dagtilbud kortere dage

Fra mandag kan institutionerne forkorte åbningstiderne

Hillerød - 08. januar 2021 kl. 18:41 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Nu kan det blive vanskeligere at aflevere eller hente sit barn i ydertimerne i en af kommunens daginstitutioner. Institutionerne har fået mulighed for at reducere i åbningstiderne for at leve op til nye retningslinjer, der kom sent torsdag aften.

De anbefaler, at børn og voksne ikke blandes mellem de forskellige grupper, og at man er organiseret i mindre grupper hele dagen, også når børnene er udenfor. For at have personale nok til at dele børnene op på den måde, vil åbningstiden i vuggestue, dagpleje eller børnehave nu bliver reduceret der, hvor der er behov for det.

- Der er stor forskel fra institution til institution på, hvor mange forældre, der har mulighed for at holde deres barn hjemme, som regeringen har opfordret til. Nogle institutioner har brug for at dimensionere åbningstiderne, og nogle har ikke behov, fordi der er mange forældre, der i forvejen holder børnene hjemme, siger dagtilbudschef Rikke Pihl Terkelsen fra Hillerød Kommune.

Ligesom tidligere opfordres forældre, som er hjemsendt, men som ikke kan passe deres arbejde, selv passer deres børn. Der kan ifølge Rikke Pihl Terkelsen være tale om for eksempel frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukket.

Nødpasning i ydertimer Har man en samfundskritisk jobfunktion i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlig administration eller transport- og forsyningsvirksomheder vil det stadig være muligt at få pasning uden for den reducerede åbningstid, altså i institutionens almindelige åbningstid.

- Vi er nødt til at sikre, at folk, der enten er pædagog, læge, sygeplejerske, falckredder eller på anden måde varetager en samfundskritisk funktion, kan løse de opgaver. Derfor vil der være pasning til denne gruppe indenfor hele åbningstiden, siger Rikke Pihl Terkelsen.

Det er ikke opgjort, hvor mange børn der i disse dage er afsted i institution i Hillerød Kommune, men mange holder allerede deres børn hjemme, oplyser Rikke Pihl Terkelsen.