Bakkegade bliver første vej med forsøg med parkeringslicenser til beboere. Arkivfoto: Mdt

Send til din ven. X Artiklen: Nu får beboere parkeringslicenser på fyldte veje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu får beboere parkeringslicenser på fyldte veje

Politikerne håber, at erfaringerne med nyt forsøg med parkeringslicenser til beboere kan blive så positive, at det kan brede sig til flere veje i Hillerøds centrum

Hillerød - 16. oktober 2020 kl. 06:19 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Fremover skal beboerne på Bakkegade i Hillerød sætte en p-licens i forruden, hvis de eller deres gæster stiller bilen i gaden.

Læs også: Tre nye placeringer i spil til gratis parkering

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede nemlig på deres møde i sidste uge, at det var en god idé at gå videre med et forsøg med p-licenser i Bakkegade.

"Vi synes, det er en rigtig god idé, og vi forventer os meget af det," siger udvalgsformand Dan Riise fra Venstre.

"Godt benyttet" Forvaltningen har undersøgt parkeringsforholdene på både Bakkegade og Hansensvej, og vejene er "godt benyttet i dag," oplyser forvaltningen:

"Særligt i dagtimerne er der fyldt op til kapacitetsgrænsen," skriver de i sagsfremstillingen.

På Bakkegade er der lige omkring 200 adresser og cirka 150 p-pladser. Ifølge byplanvedtægten skal der være mindst en p-plads for hver lejlighed eller 100 m2-etageareal. Det krav, vurderer forvaltningen, er opfyldt.

Når p-licens-forsøget går i gang, kommer der restriktioner på Bakkegade, så besøgende, turister eller dem, der arbejder i Hillerød, højest kan parkere i tre timer gratis på gaden. Men beboerne bliver altså undtaget og får p-licenser til deres biler.

"Bliver godt" Det, vurderer forvaltningen, vil have stor betydning for, hvor mange der parkerer på Bakkegade, og beboerne vil få nemmere ved at finde en ledig p-plads, mener forvaltningen.

"Det er et forsøg, som vi tror, bliver godt. Dem, der bor der, får en licens til at parkere, som de vil, mens alle andre kun må holde der i tre timer. Så kan de lige nå ned i byen og handle. Det er godt, at de mennesker, der bor der, også får mulighed for at kunne parkere, hvor de bor," siger Dan Riise.

Evalueres til foråret Udvalget besluttede at gøre projektet til et kort forsøg hen over vinteren og så evaluere det i andet kvartal næste år.

"Hvis det er noget, der virker, så kan vi vælge at udvide det til de veje, der ligger rundt om Hillerød centrum - for eksempel Hansensvej, Vinkelvej, Batzkes Bakke og så videre. Der er mange steder, hvor de har samme problemer," siger han.

I Københavns Kommune har de indført samme systemer nogle steder, og det har givet utilsigtede gener for beboerne, for eksempel når de har håndværkere eller gæster på besøg. Dan Riise lover, at udvalget vil tage erfaringer med eventuelle ulemper ved ordningen med i evalueringen af forsøget.

relaterede artikler