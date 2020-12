Nu er restauranterne lukket - Det er frygteligt for deres økonomi

Citykoordinator opfordrer til, at vi støtter op om de lokale restauranter og kulturlivet ved at købe takeaway-mad og gavekort

Køb takeaway-mad

Derfor slår Hillerød ByForum nu et slag for, at de kan klare sig igennem endnu en coronanedlukning.

"På Hillerød.nu vil vi gøre en indsats for at markedsføre muligheden for takeaway, så man kan støtte spisestederne på den måde. Det er også muligt at give gavekort i julegave til både spisesteder og kulturoplevelser, som kan bruges, når samfundet åbner op igen," siger Mette Kragh Faurholdt.



Klik her og se, hvor du kan købe takeaway-mad i Hillerød