Politiet har spærret motorvejsforlængelsen på grund af et uheld. Foto: Allan Nørregaard

Motorvej var spærret i begge retninger: Lastbiler og bil i uheld

Hillerød - 26. juni 2020 kl. 15:18 Af Anna Törnqvist Jensen

Der er ryddet op efter færdselsuheldet på Forlængelsen, og vejen er igen farbar i begge retninger. Sådan lyder det fra Nordsjællands Politi fredag kort før klokken 17 efter at der var sket et færdselsuheld mellem to lastbiler, og en personbil var kørt i grøften på Hillerødmotorvejens forlængelse i sydgående retning mellem Harløsevej og Herredsvejen. ifølge politiet ikke nogen personer, der er kommet til skade.

Kø Færdselsuheldet gav massiv kø for eftermiddagsbilisterne. En lastbil spærrede motorvejsforlængelsen i begge retninger, og klokken 15.45 oplyste politiet, at lastbilen ville blive fjernet inden for en time. Der blev lavet omkørsel fra henholdsvis Roskildevej og Herredsvejen.

Tidligere blev motorvejsforlængelsen fra Roskildevej til Kollerødvej spærret i det sydgående spor, fordi Nordsjællands Brandvæsen var i færd med at slukke en markbrand i nærheden af motorvejen. Klokken 14 forventede politiet, at brandvæsnets slukningsarbejde ville vare et par timer.