Politiet har spærret motorvejsforlængelsen på grund af et uheld. Foto: Allan Nørregaard

Nu er motorvej spærret i begge retninger: Lastbiler og bil i uheld

Der er sket et færdselsuheld mellem to lastbiler, og en personbil er kørt i grøften på Hillerødmotorvejens forlængelse i sydgående retning mellem Harløsevej og Herredsvejen. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter, hvor de også oplyser, at politi og redning er på stedet. Der er ifølge politiet ikke nogen personer, der er kommet til skade.