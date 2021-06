Se billedserie Lodsejer Gert Ryder (uden hjelm) fulgte udgravningen tæt. Han har i løbet af sine 25 år på ejendommen fundet flere gamle 'skatte'. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Nu er jagten på Frederik II's lystslot sat ind

Hillerød - 03. juni 2021 kl. 19:16 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Torsdag morgen står Gert Ryder og venter i sin indkørsel på Frydenborgvej i Hillerød. Han står klar til at tage imod et hold arkæologer fra Museum Nordsjælland, der skal i gang med at grave på en af hans marker i håbet om at finde Frydenborg - Frederik II's gamle lystslot fra 1500-tallet.

Slottet blev revet ned i 1667, fordi materialerne skulle bruges andetsteds, og for godt 100 år siden afdækkede arkæologer slottet, inden det igen blev dækket til. Siden da har det ligget gemt i mulden på den grund, Gert Ryder overtog for cirka 25 år siden, og på trods af, at arkæologerne i sin tid lavede optegninger over udgravningen, er det uvist, præcis hvor på marken, slottet har ligget.

Dermed er det også uklart, hvor de tre arkæologer, der torsdag er troppet op på Frydenborgvej, skal grave.

Gamle murbrokker Arkæologerne har følgeskab af Steen Jørgensen, der med sin gravemaskine skal grave render, som han har gjort det for Museum Nordsjælland så mange gange før.

Allerede efter et par skrab med gravemaskinen begynder stykker af skiffer at dukke op, men det er ikke det, arkæologerne er på udkig efter. Mere interessant er det, da de efter cirka tyve minutter støder på et par røde murbrokker.

- De lugter af at være gamle. De er i hvert fald lidt grove i det, lyder det fra arkæolog Kjartan Langsted, der lægger murbrokkerne til side.

Med jævne mellemrum tjekker en anden arkæolog, Severin Tobias Jørgensen, udgravningsrenden med sin metaldetektor, og selvom det mest er gammelt bly, der får detektoren til at bippe, er der også enkelte gamle »skatte«. Blandt andet pistol- og musketkugler og en enkelt gammel nagle.

Den rygende pistol Esben Aarsleff, der er afdelingschef for arkæologi på Museum Nordsjælland, håber, at de kan finde mere end murbrokker og kugler.

- Vi vil jo rigtig gerne finde stenene til fundamentet. Det ville være en »smoking gun«. Hvis fundamentet har ligget over jorden, er der en risiko for, at fundamentstenene er blevet flyttet og brugt i andet byggeri, og i så fald kan vi kun finde spor efter fundamentet, men hvis det har ligget under muldlaget, er det sandsynligt, at det stadig ligger her, siger han.

Sidst på eftermiddagen torsdag har arkæologerne fundet masser af »munkesten«, men de har endnu ikke fundet den rygende pistol, og derfor forventer Esben Aarsleff at fortsætte udgravningen fredag.

Udgravningen finder sted i et samarbejde mellem Museum Nordsjælland og Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nationalparken har blandt andet til formål at styrke viden om og formidlingen af kulturhistorien i området.