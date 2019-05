Se billedserie Blues krydret med soul og funk blev spillet yderst kompetent af Chris Grey & The BlueSpand lørdag aften i Brohuset. Foto: Markus Kluge

Send til din ven. X Artiklen: Nu er Brohuset et rigtigt spillested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er Brohuset et rigtigt spillested

Hillerød - 05. maj 2019 kl. 17:25 Af Maja Vindelev Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stående applaus og et par ekstranumre, da Chris Grey & The BlueSpand lørdag aften satte punktum for to-en-halv times koncert i beboerhuset Brohuset i Hillerød Øst.

- Der er sket noget fedt her i aften. Brohuset er blevet et lokalt spillested. Den første koncert gjorde det ikke, men det er sket her med den anden koncert. Det hedder »den sociokulturelle landsby«, og det kan måske være svært at forstå, men »socio« betyder jo, at vi kommer hinanden ved, og at vi møder hinanden der, hvor vi er. Tak til Brohuset og alle dem, der har lagt et stort arbejde i koncerten.

Ordene kom fra Thyge Enevoldsen, sognepræst i Grønnevang Kirke, men også medlem af den nye kulturgruppe i Brohuset. Den lokale sognepræst er også en habil mundharpespiller, og det oplevede både band og publikum under et nummer med fuld fart på i første sæt. Og begge parter var imponeret, Chris Grey & The BlueSpand, fordi de aldrig før havde oplevet at blive booket af en præst og nu også havde mødt en præst, der spillede på mundharpe.

- Har du ikke nogle af de der kiks med? spurgte Chris Grey.

- Øh, kiks, Nå, oblater, svarede Thyge Enevoldsen og fortsatte:

- Så må I møde op i kirken søndag formiddag.

Som ved den første koncert i januar var stort set alle stole besat. Mange lokale havde sat lørdag aften af til koncert, men også folk fra det øvrige Hillerød havde fundet vej til Østbyen, og de tog med liv og sjæl imod den meget kompetente blues, krydret med soul og funk, som Chris Grey & The BlueSpand leverede i form af godt 20 numre. Og det var ikke kun publikum, der var tilfredse med aftenen.

- Det er et fedt arrangement, og det her havde vi slet ikke regnet med, lød det indledningsvis fra trommeslager Lars Frimodt-Møller, der udgør bandet sammen med frontmand Chris Grey på guitar og sang og bassisten Kasper Lauersen.

Og publikum fik, hvad de var kommet for, og naturligvis også bandets mest kendte nummer Mammas Mammalaid - et nummer, hvor videoen på nettet er set over to millioner gange, og som også har banet vej for en masse koncerter både herhjemme og i udlandet.