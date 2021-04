Nu danser de på parkeringspladsen

- Det er en lidt mærkelig situation. Vi plejer at have en danseskole med masser af mennesker og liv. Nu er det to studier, siger danseskolens ejer Jørgen Christensen, som konkluderer, at det fungerer, men glæder sig til, når danseskolen igen kan åbne normalt.

- De unge instruktører har været meget kreative. Da der blev åbnet op for idræt udenfor, blev parkeringspladsen ryddet, og de gik som et forsøg i gang med at undervise hold derude. Det har vi optimeret med yderligere træning, så nu har vi to heste at spille på. Det var tydeligt at se på eleverne, at de var rigtig glade for at mødes, siger danselæreren, som håber, at det hele snart bliver lidt mere normalt.