Nu bliver træerne på Markedspladsen fældet

Det omfattende gravearbejde betyder, at der skal graves omkring platantræernes rødder, og det vurderes derfor, at træerne efter al sandsynlighed vil gå til.

Det er hotelbyggeriet på Markedspladsen, der er årsag til, at træerne skal fældes. I forbindelse med byggeriet skal der nemlig laves en parkeringskælder, og der skal derfor udføres dybe udgravninger.

Nye træer

Derfor er det altså blevet besluttet at fælde træerne og plante nye, når hotelbyggeriet er færdigt.

”Vi vil have træer på Markedspladsen, også når hotellet står der. Derfor har vi besluttet, at der skal plantes nye træer, når byggeriet er færdigt. Det bliver store træer, syv meter høje og fire meter brede, så de skal altså ikke først vokse op,” siger formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V) i pressemeddelelsen.