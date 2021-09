Se billedserie Den sorte Audi fyldt med skudhuller ankom til Nordsjællands Hospital kort efter skudepisoden, hvorefter politiet ankom og spærrede af. Foto: presse-fotos.dk

Nu begynder sagen om skuddrabet på far til fem

Hillerød - 15. september 2021 kl. 06:13 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Lørdag den 2. januar ved 19-tiden ankom 38-årige Cem Kaplan, i en sort Audi til et øde område på Rønbjerg Alle ved Nordsjællands Friskole, hvor han havde aftalt at mødes med en mand fra Bandidos. Cem Kaplan var far til fem, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger på daværende tidspunkt medlem af banden NNV og tidligere medlem af rockergruppen Bandidos, Sammen med Cem Kaplan sad også tre andre personer i bilen.

De fire mænd nåede ikke at mødes med nogen, inden der kort efter klokken 19 blev affyret 11 skud mod dem, mens de stadig sad i bilen. Cem Kaplan blev ramt af ét skud i højre side af ryggen, der penetrerede begge hans lunger og hans legemspulsåre, hvilket kort efter kostede ham livet.

Krigsminister også ramt En 21-årig passager, der ifølge Ekstra Bladet på daværende tidspunkt var såkaldt krigsminister i NNV, blev også ramt af to skud. Det ene skud punkterede hans ene lunge, mens det andet satte sig fast i skulderen. De to andre i bilen undgik på mirakuløs vis at blive ramt.

Personerne i bilen formåede at køre den gennemhullede Audi til Nordsjællands Hospital umiddelbart efter skudepisoden. Her lykkedes det sundhedspersonale at operere den 21-årige, der overlevede sine livstruende skader. Cem Kaplan stod ikke til at redde.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde Cem Kaplan og de øvrige personer i bilen aftalt at mødes med manden fra Bandidos for at inddrive en gammel gæld på 30.000 kroner.

Ransagede rockerborg Politiet forsøgte på hospitalet at få de tre overlevende i tale, men ingen af dem ønskede at tale med politiet. Senere på aftenen ankom pårørende og andre til hospitalet, hvilket fik politiet til at dukke talstærkt op for at sikre ro og orden. Politiet anholdt mindst 10 af de fremmødte for at afklare, om de havde en rolle i sagen. De overlevende fra bilen blev ligeledes anholdt, men alle blev løsladt umiddelbart efterfølgende.

Politiet fandt efter skudepisoden patronhylstre og knust glas på Rønbjerg Alle, og kampklædte betjente ransagede om natten og den efterfølgende dag Bandidos' klubhus i Hillerød. Knap to uger senere, den 14. januar klokken 13.57, blev en 41-årig mand anholdt i Snekkersten og sigtet for manddrab og forsøg på manddrab. Der blev efterfølgende indført opholdsforbud i Bandidos' klubhus i Hillerød.

Konflikt mellem bander Fredag den 17. september, godt otte måneder senere, begynder sagen mod den 41-årige i Retten i Hillerød. Sagen er en nævningesag.

Manden står tiltalt for manddrab og forsøg på manddrab under skærpende omstændigheder. Anklagemyndigheden mener nemlig, at skudepisoden havde til formål at fremkalde en konflikt mellem Bandidos og NNV. Hvis det bliver bevist, kan straffen forhøjes til det dobbelte.

Den 41-årige er også tiltalt for to gange at have overtrådt våbenloven under skærpende omstændigheder, ved at have været i besiddelse af to skarpladte våben, en pistol af mærket Crvena Zastava samt en Smith&Wesson-revolver, på offentligt tilgængelige områder.

Politiet fandt ved anholdelsen af manden desuden to ampuller med doping i mandens bukser. Derfor er han også tiltalt for overtrædelse af dopingloven.

Alvorlig sag Senioranklager ved Nordsjællands Politi Martin Vedel Stassen skal over seks retsdage forsøge at bevise over for nævningene, at den 41-årige tiltalte har gjort sig skyldig i tiltalepunkterne.

- Vi har en, der er død, og flere, der er forsøgt slået ihjel, og vi mener, der er begået i banderegi. Det er en meget alvorlig sag, siger Martin Vedel Stassen.

Retssagen begynder fredag den 17. september, hvor senioranklageren vil præsentere sagen, og den tiltalte vil blive afhørt.

Sidste planlagte retsdag er tirsdag den 5. oktober.