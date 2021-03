Fujifilms anlæg i Hillerød vil de kommende to år blive omtrent dobbelt så stort som i dag. Foto: Fujifilm Diosynth

Nu begynder milliardprojekt i Hillerød

Japansk medicovirksomhed investerer i alt 12 milliarder i Hillerød.

Hillerød - 03. marts 2021 kl. 17:43 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Endnu et stort byggeri i Hillerød indledes i disse uger - onsdag blev der taget første spadestik til Fujifilms milliardinvestering i Hillerød. Det er en 25.000 kvadratmeter stor udvidelse af det eksisterende produktionsanlæg i Trollesminde Erhvervspark til dobbelt størrelse, og opførelsen af en ny fyldefabrik på sitet.

Det foregik dog uden den store fejring, for på grund af coronarestriktioner blev ceremonien primært gennemført i cyberspace.

Mange af Fujifilms medarbejdere er sendt hjem, og de kunne via en streaming følge med i, at spadestikket blev taget indenfor, overværet på afstand af de medarbejdere, der var til stede.

Også to af Fujifilms topchefer, Takatoshi Ishikawa og Toshihisa Iidan fuglte med online, ligesom Japans ambassadør i Danmark, Miyagawa Manabu, borgmester Kirsten Jensen (S) og den danske direktør på anlægget i Hillerød, Lars Petersen deltog i »spadestikket«. - Det var en fornøjelse at fejre starten på denne meget vigtige udvidelse, sagde Takatoshi Ishikawa, direktør for Fujiflms Bio CDMO division.

- Jeg er meget stolt over, at Fujifilm har valgt at foretage en så betydelig investering i Hillerød. Vi er forpligtet til at skabe et godt forretningsmiljø og har altid haft et frugtbart og godt samarbejde med Fujifilm, og jeg ser frem til at byde endnu flere Fujifilm-medarbejdere velkommen i vores kommune, sagde Kirsten Jensen.

Fujifilm forventer, at det nye produktionsanlæg og fyldefabrikken vil være i drift i slutningen af 2023.

- Vi er begejstrede over at se sitet vokse og til at skulle byde velkommen til 300 nye medarbejdere, sagde Lars Petersen.

Pilotering frem til juni Birgitte Thygesen, som er Head of Business Support hos Fujifilm i Hillerød, fortæller, at Fujifilm forventer at få byggetilladelsen til den store udvidelse af produktionen en af de nærmeste dage. Ansøgningen om tilladelsen til fyldefabrikken afsendes snart til kommunen.

I første omgang skal der laves et jordforberedende arbejde, som er begyndt.

- Jordforholdene er jo af en sådan beskaffenhed, så man skal lave ret omfattende pilotering. Det er klart, at der er nogle naboer, der vil kunne mærke gener, især af form af støj. Men vi begrænser det så meget vi kan, og vi måler på støj og vibrationer. Vi gør hvad vi kan, for at være så påpasselige overfor omgivelserne som vi kan, siger hun.

Forventningen er, at der skal piloteres på grunden frem til juni.

800-1500 beskæftigede Den knapt seks milliarder kroner store investering i udvidelsen af sitet i Hillerød, sker få år efter Fujifilm i 2019 købte virksomheden i Danmark af Biogen for knapt seks milliarder. Samlet er det Fujifilms største investering i Europa.

- Det koster selvfølgelig noget at bygge, men det, der koster mange penge for os er alt det udstyr, der er, især den store produktionsbygning. Men vi får også dobbelt så stor kapacitet, siger Birgitte Thygesen, som i dag har omkring 800 kolleger i Hillerød. Når udvidelsen er færdig, vil der være 300 nye arbejdspladser på virksomheden.

Fujifilm samarbejder med den amerikanske rådgivende ingeniørvirksomhed Flour om projektet. Det ligger endnu ikke fast, hvilken entreprenørvirksomhed, der skal stå for opførelse af de nye bygninger på sitet. Mens byggeriet foregår, forventer Fujifilm, at der vil være beskæftiget mellem 800 og 1500 medarbejdere på byggeprojektet.

