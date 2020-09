Foto: Per Buurgaard Christensen

Foto: Per Christensen

Nu begrænses besøg på plejehjem

Restriktionerne betyder blandt andet at besøg indendørs kun er tilladt i særligt kritiske situationer eller for en enkelt pårørende. Det er stadig tilladt at komme på besøg udendørs, men der kan være særlige forhold på de forskellige plejehjem og botilbud. Det skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.