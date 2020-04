Nu åbner retten: 100 straffesager venter i bunken

Se billedserie Stole med armlæn skal stilles væk, for her kan coronavirus gemme sig og smitte den næste, der sætter sig i stolen.

På mandag vender medarbejderne tilbage til Retten i Hillerød, som efter nedlukningen skal op på næsten normal drift igen.

Hillerød - 24. april 2020

Mandag morgen åbner domhuse over hele landet igen, og i Retten i Hillerød er retspræsident Betina Heldmann og hendes medarbejdere klar til at tage hul på bunkerne med sager, der bare er vokset og vokset siden nedlukningen.

- Vi har en bunke på cirka 100 straffesager, som vi skal have has på nu. Og fogedretten har aflyst over 500 sager, og der er kommet cirka 300 nye til. Der er en bunke på 800 sager, siger Betina Heldmann.

Hun kan ikke fortælle, hvor lang tid der går, før bunkerne er væk - kun fire af domhusets retssale er store nok, til at de kan bruges og samtidig overholde retningslinjerne for at undgå smittespredning. Og der er stadig kun otte dommere til at afgøre sagerne.

Betina Heldmann håber dog ikke, det bliver nødvendigt at tage nætterne i brug for at få afviklet retssagerne. Men det kan være, at man vælger at fortsætte til efter klokken 15, hvor man plejer at stoppe.

- Vi kører den færdig, hvis vi kan, selv om det kommer til at tage et par timer længere end normalt. Og vi har givet håndslag på, at vi også vil møde ind en lørdag for at få afsluttet en sag. Men det vil være undtagelsen, for det kræver jo, at de andre aktører også kan, siger hun.

Måtte løbe stærkt Da Mette Frederiksen 11. marts lukkede Danmark ned og sendte de offentlige ansatte hjem, gjaldt det også de cirka 60 ansatte i Retten i Hillerød. Et nødberedskab har dog været til stede i domhuset i Hillerød, men langt de fleste har arbejdet hjemmefra. Møder er blevet holdt i Microsoft Teams, og medarbejderne er mødt ind på skæve tidspunkter for at hente sagerne, som de har arbejdet med hjemme.

- Medarbejderne har udvist stor fleksibilitet for at få nogle sager ekspederet, siger Betina Heldmann.

Ganske få medarbejdere har været på arbejde i Hillerød for at få gennemført de vigtigste af de sager, der krævede møder i en retssag. Det har været grundlovsforhør, fristforlængelser, en række arrestantsager, udlændingesager om udvisninger og akutte familiesager, eksempelvis hvor en samværsforælder ikke har tilbageleveret barnet efter endt samvær.

- Det har været noget mere hektisk at gennemføre en sag, end det plejer, for der har ikke været ret meget personale på arbejde. Vi havde en arrestantsag med tre tiltalte, to tolke og otte vidner. Så der skulle personalet løbe stærkt - udover det de plejer at lave under en retssag, skulle de også stille sprit frem, åbne døre, følge folk ud og sørge for, at kravet om to meters afstand blev overholdt, siger Betina Heldmann.

Håndsprit og handsker Selv om retten nu åbner, bliver det ikke normal hverdag igen. Det er et domhus i coronaens tegn, der nu skal i sving.

Ved alle indgange står der små borde med håndsprit og blå plasthandsker, i de mindste lokaler er der sat pleixglas op mellem pladserne, og overalt på gulvet viser sort/gul tape, at man skal holde afstand til andre mennesker.

På 2. sal, hvor retssalene ligger, er der travlhed da avisen er forbi. Ude i gangen står stakke med stole - alle stole med armlæn skal skiftes ud med stole uden armlæn, for at reducere smitterisikoen. De små borde i opholdsrummet er fjernet, og på kaffemaskinen hænger anvisning om, at maskinen skal sprittes af efter brug. Overalt hænger den slags papirer med opfordringer om at bruge sprit og holde afstand.

- Her er skiltet efter alle kunstens regler, siger Betina Heldmann.

I hvert enkelt retslokale er møblerne flyttet rundt, så der vil være to meter afstand mellem alle aktører i retssagen. I en af de mindre retssale må domsmændene sidde bag ved dommeren, og stolene til tilhørerne er sat helt op til bagvæggen.

To tilhørere er der plads til ved et retsmøde her.

- Vi må se på dagen. Er der mange tilhørere, må vi bytte om retssalene, siger retspræsidenten.

I den største af retssalene er der præcis plads til, at der kan være to meter mellem dommeren og de to domsmænd, der deltager i de fleste retssager.

Stolene er også placeret, så der er to meter mellem dem tiltalte og hans forsvarsadvokat.

- Vi har plexiglas, vi kan sætte op mellem dem, hvis de vil have mulighed for at sidde tættere, så de kan hviske sammen, siger Betina Heldmann og tilføjer:

- Det har været et kæmpe puslespil.