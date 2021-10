Nu flytter butikkerne ind i Frederiksbros erhvervshus. Første butik bliver dagligvarebutikken Coop 365 Visualisering: Dimension Design ApS

Send til din ven. X Artiklen: Nu åbner Frederiksbros nye dagligvarebutik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu åbner Frederiksbros nye dagligvarebutik

Beboere på Frederiksbro kan fra den 22. oktober handle helt lokalt, når Coop 365 slår dørene op i erhvervshuset

Hillerød - 13. oktober 2021 kl. 06:10 Af Magnus Møller Kontakt redaktionen

Nu går der ikke længe, før Frederiksbros nye dagligvarebutik åbner. Den 22. oktober klokken 8.00 slår Coop365 dørene op til 800 kvadratmeter med discount, økologi og discount-økologi i helt nye lokaler i Frederiksbros erhvervshus.

Ejendomschef i Coop, Flemming Møller, fortæller, at områder som Frederiksbro er lige præcis det, Coop er på udkig efter, når de skal åbne en ny butik:

"Vi har vurderet, at der er det fornødne kundegrundlag for at etablere Coops bud på fremtidens discountbutik i Hillerød. Nye bydele, der opstår i udkanten af større byer med vækst i befolkningen, er præcis den slags placeringer, vi er i markedet for. Derfor har vi valgt at investere i Hillerøds handelsliv med en spritny og moderne Coop368 til gavn for kunderne i byen," siger han.

Gaveposer til de første Butikken bliver den første Coop 365 i kommunen. I spidsen for den nye butik står butikschef Peter Møller Larsen. Han ser frem til at møde nye mennesker i den nye butik:

"Jeg glæder mig til at lære kunderne her i Hillerød at kende og vise vores nye butik, som vi er meget stolte over. Vores mål er, at det altid skal være billigt, nemt og godt at handle her, så hvis der er kunder, der synes, der er noget, vi kan gøre bedre, må de endelig tage fat i mig," siger han i en pressemeddelelse.

Coop oplyser, at de 50 første kunder på dagen kan se frem til både gode tilbud og gaveposer.

Flere butikker på vej Erhvervshuset på Frederiksbro tæller udover den nye dagligvarebutik yderligere tre butikslejemål i stueetagen samt klinik- og kontorlejemål på førstesalen. Projektdirektør i M. Goldschmidt Holding A/S, Ulrik Bebe, oplyser i en mail, at der pågår forhandlinger om, hvem der skal flytte ind i de øvrige lokaler:

"Vi har flere spændende forhandlinger i gang, men vi kan på nuværende tidspunkt endnu ikke oplyse navnene på dem," skriver han.

En ting er dog sikkert. Butikkerne kommer ikke til at ligne hinanden.

"Vi vægter erfaring, solidaritet og koncept højt, så der er et stærkt grundlag for langvarige samarbejder. I ønsket om at skabe diversitet lejer vi ikke ud til to ens koncepter, så Frederiksbros beboere får glæde af forskellige muligheder. Vi glæder os til at kunne tilbyde de mange familier på Frederiksbro muligheden for at klare dagligdagens indkøb et stenkast fra hjemmet," lyder det fra Ulrik Bebe.

Ejendommen tæller desuden parkeringshus, og der bliver 20 parkeringspladser på gadeplan til erhvervshusets kunder.

relaterede artikler

Borgere kæmper for at bevare de grønne oaser 01. oktober 2021 kl. 05:08

Flere hundrede år gammelt vartegn truet af nye højhuse 13. august 2021 kl. 05:16