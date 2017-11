Se billedserie Operaen Elskovsdrikken lukkede med stor effekt dette års udgave af Hillerød Musik & Teater Festival.

November-festival har bidt sig fast

Hillerød - 22. november 2017 kl. 05:56 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har mange fine publikumstal, og det ser ud til, at vi er lykkedes med at sprede arrangementerne, så vi arrangører ikke kannibaliserer på hinanden, altså tager tilskuere fra hinanden, siger Claus Levinsen fra Hillerød Musik & Teater Festival til Frederiksborg Amts Avis.

Den tre uger lange festival sluttede mandag med opera i FrederiksborgCentret: Komponisten Donizettis Elskovsdrikken blev opført af Den Jyske Opera og indtaget af ca. 400 begejstrede publikummer, der kvitterede for den festlige forestilling med taktfaste klapsalver.

- Det var virkelig en musikoplevelse, der lunede i novembermørket, da FrederiksborgCentrets hal var tryllet om til et italiensk varehus med fremragende vokalsolister og operakor, siger Claus Levinsen, der står i spidsen for selve Hillerød Musik & Teater, som har haft klassisk musik og opera samt teater og julejazz med Caroline Henderson på programmet. Sidstnævnte samlede 350 tilskuere søndag - samtidig med at Peter Belli og De Rejsende - hvortil der tidligt blev meldt udsolgt - rockede i Truckhallen.

Tilskuer-topscorer var selvfølgelig J-dag i FrederiksborgCentret med Big Fat Snake, der samlede lige knap 3000 tilfredse koncertgængere, og der var 600 til The Whitney Houston Show med Belinda Davids. Men man skal heller ikke kimse af en fyldt café i Slots Bio, der samler 60 tilhørere til en blueskoncert med de unge prisvindere fra Mojo Makers eller næsten 100 i salen til Silver Big Band for »det grå guld.«

Det er tredje år i træk, at musik- og teaterfestivalen forsøger at lægge farve under den grå 11. måned, og år for år kommer der flere begivenheder på paletten. I fjor varede festivalen 17 dage, i år kom den op på 20 dage med 23 arrangementer.

- Det ser ud til, at stadig flere borgere opdager, at der foregår noget ekstra i Hillerød i november, så vi er godt tilfredse med forløbet af årets festival, og mødes snarest i arrangørgruppen for at evaluere årets festival med henblik på næste år. Det er rigtig mange mennesker, der har taget godt imod vores festivalprogram, så mon ikke denne novemberfestival langsomt sætter Hillerød på landets store festivalkort i en måned, der ikke har så meget at byde på, siger Claus Johansen.

