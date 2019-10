Se billedserie Med den nye udstiling på Frederiksborg Slot ønsker DR og slotsmuseet at samle generationer om nostalgi og børneminder. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Nostalgisk udstilling vil samle generationer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nostalgisk udstilling vil samle generationer

Hillerød - 11. oktober 2019 kl. 21:11 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kaj og Andrea, Anna og Lotte, Sørøver Sally, Bamse og Kylling, Onkel Reje og Hr. Skæg.

I årtier har DRs børne-tv begejstret børn og barnlige sjæle, og i dag åbner en ny særudstilling på Frederiksborg Slot med over 50 genstande fra de sidste 60 års børne-tv på DR. Udstillingen »Børne TVs Historie« rummer originale rekvisitter, dukker, tegninger, kostumer og scenografiske opsætninger og interaktive elementer, som inviterer indenfor i de magiske universer. Museumsgæsterne kan blandt andet lægge sig ind under Lunas frakke eller kravle op på Bamses hus.

- Vi har en stor målgruppe, og man vil kunne se i udstillingen, at vi har gjort meget for at få noget med for både de mindste, teenagerne og de voksne. Bedsteforældre har ét lag, som de kan snakke med børnene om, børnene har selv noget, de lægger i det, og det har forældrene også. Vi har blandt andet lavet en montage på fire-fem minutter med 60 forskelige klip, og alle generationer kan finde sig selv i det, og alle går lige i stå et øjeblik. Alle kan se sig selv. Vi har virkelig prøvet at skabe en udstilling, som kan forene generationer, og som man kan samles om, fortæller DRs projektleder på udstillingen, Jacob Rold.

Nostalgien lever

Det handler i høj grad om minder og nostalgi - og her betyder slottets rum også noget for udstillingen.

- Nostalgi er også et krydderi i det her. Med slottets æstetik og lyssætning, så bliver man ramt af nostalgien, når man står der. En ting er, at vi bliver klogere, når vi læser teksterne, der selvfølgelig også er en del af udstillingen, men man kigger også lidt ekstra på det, man selv kan forholde sig til og huske, siger Jacob Rold.

Noget af udstillingen er bygget op kronologisk, men der er også lavet tråde på tværs af tidslinjen.

- Vi har skabt en fortælling om, hvad børne-tv er nu, og hvad det var tidligere og så binde dem sammen. Figuren Onkel Reje, som blandt meget er kendt for at søge grænser, har vi f.eks. sat overfor Peberkværnen, der i sin tid satte tingene på spidsen og skabte debat. Således beskriver udstillingen emner og tendenser der går i gen på tværs af årtierne.

Bamse er en femårig

DRs børne-univers er populært, og udstillingen har tidligere været vist flere steder i landet, ligesom DRs julekalendere også har været vist på Frederiksborg Slot tidligere. Og de gamle universer holder stadig, mener Jacob Rold.

- Bamse er en, der kan samle på tværs af generationerne. Han er bygget op omkring en femårig, og de har derfor let ved at spejle sig selv i ham, siger han og fortsætter:

- Fra DRs side er vi meget glade for at kunne lave sådan et samarbejde som det, vi har nu med museet. Vi har et godt tag både online, i radio og på tv, men vi gør også en dyd ud af at møde befolkningen og give dem de gode fortællinger, som hele børnefjernsynet er bygget op af. Og vi faktisk allerede på udkig efter et hjem til udstilling med henblik på at opsætte den igen et andet sted i landet i 2020.

Også museumsdirektør Mette Skougaard glæder sig over udstillingen.

- Vi glæder os til at fremvise de flotte kostumer og rekvisitter fra DRs børne-tv i de eventyrlige rammer på Frederiksborg Slot. Udstillingen omfatter årtiers familieunderholdning og der er med garanti noget at mindes og tale om for gæsterne, siger museumsdirektør Mette Skougaard.

Udstillingen åbnede fredag den 11. oktober på Frederiksborg Slot og kan ses frem til den 5. januar 2020.