Maiken Ruders er ansat som ny vicedirektør på Nordsjællands Hospital. Fotograf: Nils Lund Pedersen Foto: Nils Lund Pedersen

Nordsjællands Hospitals nye vicedirektør er fundet

Maiken Ruders skal blandt andet gøre hospitalet klar til flytningen ud på det nye hospital i Hillerød

Hillerød - 06. september 2021 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

Efter en periode med et tomt kontor på direktionsgangen har Nordsjællands Hospital nu igen en fuldtallig direktion med ansættelsen af 49-årige Maiken Ruders som ny vicedirektør.

Maiken Ruders, der tiltrådte den 1. september, kommer fra en stilling som ældre- og sundhedschef i Køge Kommune. Hun har tidligere blandt andet være ledende oversygeplejerske på Sjællands Universitetshospital, hun er uddannet sygeplejerske (1998) og har en master i offentlig ledelse.

Gøre klar til flytning En af Maiken Ruders opgaver i de kommende år bliver at gøre hospitalet klar til den fysiske flytning fra matriklerne i Frederikssund og Hillerød til det nye hospital syd for Hillerød. Derudover vil hun have fokus på videreudviklingen af det gode tværsektorielle samarbejde i Nordsjælland.

"For mig er denne stilling en drømmestilling, hvor jeg sammen med hospitalets dygtige medarbejdere og ledere skal være med til styrke hospitalets rolle i et stærkt og borgernært sundhedsvæsen. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde mine nye kollegaer og tage fat på denne vigtige opgave," udtaler Maiken Ruders i en pressemeddelelse.

Glad direktør Foruden Maiken Ruders består direktionen på Nordsjællands Hospital af vicedirektør Thomas Houe, vicedirektør Jonas Egebart og hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, som glæder sig over ansættelsen:

"Jeg er meget glad for, at vi har ansat endnu en stærk profil i direktionen. Maiken har mange års erfaring med ledelse og samarbejde, drift og faglig udvikling i både kommunalt og regionalt regi. Kompetencer, som er vigtige i vores arbejde for at løfte patienternes oplevelse med hospitalet og styrke personalets trivsel - og på vores rejse frem mod det nye hospital" udtaler Bente Ourø Rørth.

Nordsjællands Hospital har cirka 4.000 medarbejdere og er et af Region Hovedstadens fire store akuthospitaler. Hospitalet flytter inden for få år ind i andre moderne rammer i et helt nyt hospitalsbyggeri i Hillerøds nye bydel Favrholm.

Mdt