I akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital er der ved at blive indrettet en epidemi-kommandocentral. Herfra skal personalet gennemføre virtuel stuegang hos patienterne, der er indlagt derhjemme, og hele tiden holde øje med, om patienterne får det dårligere. I midten overlæge Nicolai Lohse, som er en del af teamet bag projektet »Influenz-er« Foto: Anders Rasmussen, Nordsjællands Hospital

Nordsjælland skal teste ny håndtering af epidemier

Nordsjællands Hospital tester ny arbejdsmetode, der kan revolutionere den måde, vi i Danmark håndterer epidemier og pandemier.

Hillerød - 18. maj 2020 kl. 05:37

De næste fire år skal nordsjællænderne være prøvekaniner for en helt ny model, der skal lette trykke på sundhedsvæsenet under epidemier. Det gælder covid-19-pandemien, der har lagt verden ned lige nu, men også velkendte sæsonepidemier, der år efter år presser sundhedssystemet.

- Man ved aldrig, hvornår de voldsomme epidemier kommer, men det sker cirka hvert tredje år, og så kommer sundhedsvæsenet hurtigt under et meget stort pres, siger forskningschef på Nordsjællands Hospital, Thea Kølsen Fischer, der har udviklet modellen, der har fået navnet »Influenz-er«. Hun fik sidste uge en donation fra Innovationsfonden på 20 millioner kroner, og begynder nu at færdigudvikle og teste modellen.

- Vi skal i gang med at prøve en model af, der er udviklet til at kunne afhjælpe sundhedsvæsenets kapacitetspres under større epidemier og pandemier, siger Thea Kølsen Fischer.

Patienter skal kunne indlægges i hjemmet og få overvåget iltmætning, temperatur og puls ved hjælp af et digitalt armbånd. En app skal afgøre, hvem der skal testes, og så skal den syge selv pode svælget for at få testet, om man er smittet. På den måde vil der være mindre pres på sengepladser og kapacitet på hospitalerne, og mindre risiko for virussmitte på hospitalerne.

- Det her er en måde at håndtere en hvilken som helst epidemisk eller pandemisk trussel up front, indtil man får udviklet effektiv vaccine eller medicin, der er effektiv, siger Thea Kølsen Fischer.