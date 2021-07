Nordsjælland Håndbold rykker flere kampe til Hillerød

"Det er et stort ønske og en målsætning fra bestyrelsens side, at vi bliver så mange tilskuere som muligt til vores kampe. Selvom vi hidtil har bestræbt os på at spille en tredjedel af kampene i hver hal, har vi denne gang valgt at placere to kampe færre i Helsinge, som har den mindste hal, og i stedet rykke dem til Royal Stage, som er den største hal," forklarer direktør H.P. Dueholm i nyhedsbrevet.

"Efter i mere end et år at have spillet under coronarestriktioner, betyder det meget for os atter at kunne lave VIP-arrangementer inden kampene for vores samarbejdspartnere," siger H.P. Dueholm.