Nok blev snydt for 1,5 millioner kroner i løn

Den thailandske kok Surachai "Nok" Thongphap blev snydt for over 1,5 millioner kroner i løn, da han arbejdede for en dansk ejer af restaurantkæden Thai4You. Han endte med at arbejde på en restaurant i Hillerød i fire år til en timeløn på 50 kroner. Det skriver Fagbladet 3F.

- Jeg havde tre fridage om året. Juleaften, juledag og nytårsaften. Ellers skulle jeg arbejde hver dag, fortæller Nok, der arbejdede op til 290 timer om måneden.

Som Fagbladet 3F tidligere har afsløret, bliver kinesiske kokke groft udnyttet på danske sushi- og kinarestauranter landet over via beløbsordningen.

Her må de arbejde for ned til 20 kroner i timen i alle ugens dage, mens de ofte samtidig bliver tvunget til at betale penge tilbage til deres chefer.

Myndighederne mistænker, at udnyttelsen af kinesiske kokke og deres ægtefæller foregår "systematisk" i Danmark.

Men andre restauratører end de kinesiske bruger tilsyneladende samme finte til at snyde deres ansatte via den såkaldte beløbsordning.

Sådan var det også for Nok, der havde en opholdstilladelse på beløbsordningen, som på papiret skulle sikre ham gode vilkår i Danmark:

37 timers arbejdsuge, en månedsløn på 31.300 kroner og fem ugers fri hvert år.

Det var mindstekravet til at få opholdstilladelse i Danmark via beløbsordningen, da Nok blev ansat i 2015. Men langt fra den virkelighed, som Nok endte med at arbejde under.

I stedet forklarer han, at han havde en arbejdsuge over 65 timer, ingen fridage og en samlet løn hver måned på ca. 13.000 kroner. Penge han fik udbetalt kontant.

- Jeg havde ikke adgang til min lønkonto eller mit NemID. Jeg så aldrig et papir fra Skat eller andre myndigheder. Og jeg fik aldrig en rigtig lønseddel. I stedet fik jeg små håndskrevne sedler fra min chef, hvor der stod, hvad jeg skulle have i løn, fortæller Nok.