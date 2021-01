Se billedserie Eleverne i nødpasning fortæller, at det er godt at være i skole, selvom de savner de kammerater, der bliver undervist hjemme.

Send til din ven. X Artiklen: Nødskolen er noget normalt i noget unormalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nødskolen er noget normalt i noget unormalt

Hillerød - 30. januar 2021 kl. 11:03 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Det er en frostklar januar formiddag. Fra legepladsen ved Kornmarksskolens indskoling høres glade råb og børnehvin. Fem børn i tykke overtræksbukser hænger i sansegyngen, mens to andre springer rundt på et bordbænkesæt.

Pludselig åbner en dør, og der lyder et pift. Frikvarteret er forbi, børnene hopper af gyngen og forsvinder ind på skolen.

Legepladsen ligger helt stille hen igen, og freden forstyrres kun af en forbipasserende bil på Harløsevej.

Det ligner en helt normal skoledag på Kornmarksskolen.

Men der er ikke noget normalt over denne dag. Skolen har været lukket siden før jul, og eleverne sidder derhjemme i parcelhusene og lejlighederne og bliver fjernundervist af deres lærere, med mor, far eller måske en bedsteforælder på sidelinjen.

Enkelte børn, blandt andre de syv på Kornmarksskolens legeplads, er alligevel i skole, for alle forældre med børn i 0.-4. klasse, der arbejder enten ude eller hjemme, kan melde deres børn til nødpasning.

I Hillerød Kommune er 223 af de i alt 2165 elever i 0.-4. klasse meldt til nødpasning.

Behovet stiger De tilmeldte elever er børn, hvis forældre skal på arbejde, men også børn hvis forældre arbejder hjemme.

- Det kan være svært at arbejde hjemme og skulle sørge for undervisning, og så kan det være svært for nogle børn at sidde hjemme og få undervisning. Vi har forældre, der gør alt, hvad de kan, for at holde børnene hjemme, så når de kommer og siger, at de har et behov, så har vi fuld tiltro til, at de har det, siger Tanja Tronholm Nielsen, som er leder af Kornmarksskolens HFO, som samarbejder med skolens ledelse om nødpasningen.

På Kornmarksskolen kan man mærke, at behovet for nødpasning stiger.

I den første periode, frem til 17. januar, var der tilmeldt 17 børn. I denne periode, frem til 7. februar, er der tilmeldt 25 elever.

Denne fredag er der 20 elever i nødpasning på skolen i Skævinge. De 13 af dem sidder efter frikvarteret i et stort klasselokale i stueetagen, hvor en lærer og en skolepædagog er sammen med dem og hjælper med at finde ud af opgaverne. Der er børn fra 0. og 1. klasse, der er samlet i klasselokalet.

I 0. klasse er alle børnene i klassen delt op i mindre grupper, som på skift mødes med deres lærer på Teams. Eleverne i 1. klasse er på Teams klokken 8 til 10.

Resten af tiden i nødpasnigen går med at løse opgaver i opgavehæfter eller andet skolearbejde.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at give børnene noget tryghed og noget velkendt. Det er ved at blive noget normalt i noget unormalt, siger Tanja Tronholm Nielsen og fortsætter:

- På en måde har de børn, der kommer her hos os, en mere normal hverdag, end dem, der sidder derhjemme inden for husets fire vægge. Det er jo ikke det samme at sidde der over Teams og se sine klassekammerater, som at se dem i virkeligheden, siger hun.

- Børnene nyder, at de kan se kammeraterne, og have noget socialt med dem. De siger, at det er dejligt at være her i skolen, selv om nogen spørger efter bedstekammeraten, som ikke er her, fortæller Lone Pedersen, som er pædagog i HFO'en og står for planlægningen af nødpasningen.

Jeg har kun Freja Det med de manglende venner kan Maja Marie på 7 år fortælle om. Hun går i 1. klasse, og da hendes mor selv skal undervises hjemme, har hun været i nødpasning siden 4. januar.

- Det er dejligt, siger hun, når man spørger, hvad hun synes om nødpasning, men det havde været bedre, hvis alle vennerne var der.

- Den eneste af mine venner jeg har, er Freja, siger hun, som dog har leget med en af dem fra 0. klasse.

- Men jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, siger Maja Marie.

Emma Sofie fra 2. klasse tilbragte den første uge hjemme hos en veninde, men er nu i nødpasning, som hun kalder hyggelig.

- Det er hyggeligt, fordi man kan se nogle af sine venner, siger hun.

Venter på at åbne igen Der er ikke nogen grænse for, hvor mange børn, der kan komme i nødpasning.

- Hvis der er flere, der melder sig til, så henter vi flere lærere ind. Vi holder øje med, hvad behovet er, siger Tanja Tronholm Nielsen.

Regeringen har sat eksperterne i gang med at regne på, om de mindste skoleelever kan komme tilbage i skolen inden 28. februar, som nedlukningen torsdag blev forlænget til.

Og den øvelse følges på skolerne.

- Nu går vi jo og venter på at se, om skolerne skal åbne. Og hvordan, vi så skal åbne. Vi har jo været i det en gang før, da vi åbnede efter den første nedlukning, siger Tanja Tronholm Nielsen, og Lone Pedersen tilføler:

- Nu kan vi bare trække på rutinen, siger hun.

Men selv om det er prøvet før, er der alligevel noget, der er anderledes i denne anden omgang nedlukning af skolerne, mener Tanja Tronholm Nielsen.

- Jeg synes, det er hårdere nu. I foråret var det nyt, man vidste ikke rigtig hvad covid var, og man skulle finde ud af, hvordan man gjorde. Og så har det jo også været en lang nedlukning nu fra før juleferien. Jeg tror, der er mange, der trænger til, at det falder tilbage til det normale, siger hun.

Fokus på børnenes trivsel Det er frikvarter igen, og den lille børneflok lukkes ud i skolegården, hvor to piger straks begynder at glide rundt på et stykke isglat asfalt.

I det ene hjørne af skolegården holder et par håndværkerbiler, for der er ved at blive sat ekstra håndvaske op inden på skolen.

De skal erstatte de udendørs håndvaske i skolegården, hvor der kun er koldt vand. Det blev for koldt for børnene, da det blev vinter. Og vandet i rørerne fryser til is.

I et hjørne af skolegården er asfalten malet op med blå og grøn maling. Det er hér, forældrene må stå og vente, når henter deres børn fra nødpasningen, for inde på skolen er adgang forbudt for alle andre end elever og personale.

- Vi savner kontakten til forældrene. Vi har jo stor fokus på børnenes trivsel, og det er svært uden at have kontakt til forældre. Så vi glæder os, til at de kommer tilbage igen, og må komme ind på skolen. Det er ikke det samme uden dem, siger Tanja Tronholm Nielsen.