Nødpasning fra mandag i alle kommunale institutioner

Hillerød - 12. marts 2020 kl. 16:50 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag var der travlt på rådhuset i Hillerød for at få nødpasning til kommunens børn klar til mandag. Kommunen har valgt at lave nødpasning i alle dens daginstitutioner.

- Lederne er lige nu ved at spørge forældrene om, hvem der har behov for nødpasning. Når der er overblik, så kan man lave et beredskab i den enkelte institution. Vi laver nødpasning i alle institutioner for at holde antallet af individer på det samme sted på så lavt niveau som muligt, sagde dagtilbudschef Rikke Pihl Terkelsen i går eftermiddag.

Også skolebørnene vil kunne blive passet, hvis det er nødvendigt.

- Der er selvfølgelig nødåbent for dem, hvis forældre udfører en vigtig beredskabsopgave, eller hvis forældre skal på arbejde i det private og ikke har pasningsmuligheder. I løbet af i morgen (fredag, red.) får vi overblik over, hvem der har brug for pasning. Som udgangspunkt har vi åbent i alle HFOer, og pasningsbehovet kan også ændre sig, når vi når længere frem, sagde skolechef Hanne Frederiksen i går.

Ros til forældrene

De to chefer appellerer til, at man kun sender børnene af sted, hvis man ikke har andre muligheder. De roser også begge forældrenes håndtering af den helt usædvanlige situation.

- Forældrene tager det meget alvorligt, og der har været markant færre børn end normalt. Jeg forventer, at der bliver endnu færre i morgen (i dag, red.). Nogle har skulle organisere sig i dag på arbejde og for eksempel hente computeren og andet på arbejde, så de er klar til at arbejde hjemme, sagde Rikke Pihl Terkelsen, mens Hanne Frederiksen sagde:

- Jeg er imponeret over, hvor mange forældre der positivt har påtaget sig opgaven med at finde en løsning. Der er meget få børn i skolerne i dag, sagde hun i går torsdag.

Både Aula og Børneroden kan være belastet i denne tid, men det er her, man som forældre skal holde sig opdateret. Kommunen vil opfordre de selvejende institutioner til også at informere forældrene med samme ordlyd, som kommunen bruger.

Undervisning og legeaftaler

Med udsigt til foreløbigt 14 dage med hjemmepasning, er der måske mange forældre, der allerede nu tænker i legeaftaler og sampasning for at få puslespillet til at gå op. Om det er en god ide eller ej, har Rikke Pihl Terkelsen ingen holdning til, men hun hæfter sig ved statsministerens udmelding om, at man må forsøge at hjælpe hinanden.

- Hun sagde, at man måtte forsøge at hjælpe hinanden så godt, man kunne. På den måde er der lagt op til, at man kan forsøge at hjælpe hinanden ved at lave aftaler, men stadig er der en stor signalværdi i ikke at mødes for mange børn og voksne sammen, sagde Rikke Pihl Terkelsen.

Skolebørnene skal dog ikke se frem til 14 dages ferie.

- Al den undervisning, som kan gennemføres, skal gennemføres. Det vi være meget forskelligt, hvad der er muligt de forskellige steder, og det er op til den enkelte skole og lærer at tilrettelægge undervisningsaktiviteter, der er mulige, sagde Hanne Frederiksen.