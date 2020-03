Hillerød Kommune søger lige nu hænder til et nødberedskab, som skal sikre kommunen ekstra arbejdskraft særligt til pleje- og sundhedsområdet. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Nødberedskab skal sikre flere hænder

Hillerød - 24. marts 2020
Af Anna Törnqvist Jensen

15 personer havde mandag morgen meldt sig frivilligt til at blive en del af Hillerød Kommunes nødberedskab. Fredag eftermiddag annoncerede kommunen på Facebook, at de søgte efter flere hænder, og nu har de første altså allerede meldt sig. Og de kan meget vel blive nødvendige, mener borgmester Kirsten Jensen (S).

- Vi kan godt regne med, at der kommet et pres nogle steder, og at der kan komme en kæde af reaktioner, hvis nogle skal tidligere hjem fra hospitalet og over på vores sundhedscenter. Så er der måske nogle derfra, der skal på plejehjem eller nogle, der skal tidligere hjem og have mere støtte af hjemmeplejen. Vi har altså en hel kæde af steder, hvor vi kan hjælpe borgerne, og der kan blive brug for flere hænder til at hjælpe. Der kan også være andre vitale funktioner, men det store område, hvor der kan opstå behov, er pleje- og sundhedsområdet, siger Kirsten Jensen, der forventer at flere vil melde sig til at blive en del af nødberedskabet.

- Nu er der gået en weekend, hvor folk har haft mulighed for at tænke over det, og vi tror på, at der kommer flere tilmeldinger nu, hvor det er hverdag igen. Vi oplever desuden, at der er mange mennesker, der gerne vil have en mulighed for at bidrage, og det er en af grundene til, at vi laver det her. Der er en god indstilling, og alle vil gerne hjælpe hinanden.

Ifølge kommunens afdelingschef for Ældre og Sundhed, Hella Obel, er kommunen endnu ikke voldsomt presset af coronakrisen.

- Den del af sundhedsvæsnet, der ikke handler om covid-19, er gået en lille smule i dvale. Det skyldes dels, at man har stoppet en del planlagte operationer, og dels lader det til, at folk ikke henvender sig til sundhedsvæsnet lige så ofte, som de plejer. Det er som om, det kun er det mest alvorlige, vi ser, lige nu, siger Hella Obel og fortsætter:

- Der, hvor vi alligevel godt kan mærke et pres, det skyldes, at vi gør alt, hvad vi kan for at passe på borgerne. Det betyder, at de medarbejdere, der har symptomer, der kunne ligne corona-symptomer, bliver hjemme. De har højst sandsynligt ikke corona, og vi har ikke nogen, der er konstateret smittede, men vi skal være 100 procent sikre.

Netop syge medarbejdere er en af de ting, der kan give kommunen brug for at hente ny arbejdskraft, forudser Kirsten Jensen.

- Det er klart, at der kan være medarbejdere, der bliver syge af det ene eller det andet i denne her periode, som gør dem uarbejdsdygtige. De skal passe på sig selv, og hvis tilstrækkeligt mange af vores medarbejdere ikke kommer på arbejde, kan det være nødvendigt at sende andre ind og hjælpe dem, siger Kirsten Jensen.

Men skal et nødberedskab træde til i pleje- og sundhedssektoren, kræver det nogle særlige kompetencer.

- Det kan enten være sådan, at vi giver nogle kurser, eller også kan fordelingen af arbejdsopgaver måske være sådan, at de, som arbejder med den personlige omsorg, fortsætter med det, og andre går ind og løser nogle praktiske opgaver. Det vil være en ledelsesopgave at sætte de bedste personer på opgaven, siger borgmesteren.

De personer fra nødberedskabet, som måtte blive kaldt ind til at løse opgaver for Hillerød Kommune, vil blive aflønnet, oplyser Hella Obel.

- Man bliver tilbudt ansættelse som timelønnet, hvis vi får behov for at trække på kræfterne, siger hun.

Og så har kommunen et ekstra es i ærmet. Der er nemlig i weekenden indgået aftale om, at medarbejdere, der i dag har en anden funktion, i den kommende tid kan få nye arbejdsopgaver.

- Hvis der bliver brug for det, kan vi bede medarbejderne om at arbejde på helt andre områder, end det de i første omgang er ansat til, forklarer Kirsten Jensen.

Men med udsigt til både kurser og muligvis ekstra aflønning af et nødberedskab kan Hillerød Kommune se corona-regningen vokse.

- Vi opgør alle corona-relaterede udgifter, og der bliver nogle udgifter. Vi har ikke overblik over, hvad de kan ende med at blive, men når vi har overblik, er det et spørgsmål, som bliver taget mellem Kommunernes Landsforening og staten, når der skal være økonomiforhandlinger senere på året, siger Kirsten Jensen og tilføjer, at de ekstra udgifter finansieres af penge fra kommunekassen for nu.