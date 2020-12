Nikolaj Frederiksen (K), byrådsmedlem. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Nikolaj Frederiksen (K): Det skylder vi vores forældres generation

Vi står på tærsklen til et nyt år og har derfor bedt byrådets partier gøre status over året, der er ved at være gået, og kigge ind i det nye, der venter lige rundt om hjørnet

Hillerød - 26. december 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

Nikolaj Frederiksen (K), byrådsmedlem

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? At Det Konservative Folkeparti ret tidligt fik markeret vores holdning til de mange møgsager, som har været omtalt omkring Hillerød Forsyning.

Vi ønsker et effektivt, stabilt og miljøbevidst forsyningsselskab, som kan levere til konkurrencedygtige priser - inden for lovens rammer. Det har ikke rigtigt været tilfældet, og det skyldes mange ting. Men forsyningens monopol og manglende konkurrence samt manglende faglige kompetencer i nuværende og tidligere bestyrelser bærer en stor del af ansvaret. Vi vil arbejde for, at forbrugerne får størst mulig indflydelse på deres eget selskab.

Hvad er du mindst stolt af? At Det konservative Folkeparti ikke kunne stemme for et budgetforlig.

Ansvarlig økonomi er en af vores mærkesager. Men den uforklarlige og urimelige udligningsordning samt et alt for optimistisk syn på helt velkendte udgifter gjorde udslaget. Når man så samtidigt ønsker at give de kommende generationer de bedste vilkår, så er yderligere lånoptagelse, højere skatter og manglende vedligeholdelse af vores værdier ikke den bedste start. Vi ønsker i stedet at afstemme vores forventninger og udgifter med den indsats, vi selv har ydet. Det skylder vi vores forældres generation, som har levet et langt arbejdsliv, og det skylder vi vores børns generation, der får rigeligt med globale udfordringer og en usikker fremtid.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2021? At skabe en samlet Hillerød Kommune efter Covid-19. Den globale pandemi har skabt så mange udfordringer, at det har haft indflydelse alle kommunens borgere uanset alder, køn, nationalitet og bopæl. Lige meget hvilket erhverv eller uddannelse, så har corona haft en negativ indflydelse på alle. Især sociale relationer i foreninger og klubber men selvfølgelig også privat og på jobbet. Der bliver en kæmpe udfordring, at få enderne til at nå hinanden og den vigtigste opgave bliver at prioritere - hvad, der er mest nødvendigt og hvad, der ”bare ville være rart”.

