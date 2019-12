Her ses fra venstre Lawek Ali, Annette Calanna, Finn Sangill og Anita Hansen, som er nogle af de grundejere på Selskovvej, der skal afgive et stykke af deres have for 25 kroner per kvadratmeter. Foto: Janne Mulvad

Send til din ven. X Artiklen: Ni grundejere får kun 25 kroner for en bid forhave: Andre får 700 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ni grundejere får kun 25 kroner for en bid forhave: Andre får 700 kroner

Hillerød Kommune fastholder, at ni grundejere, som får eksproprieret et stykke have til fordel for en cykelsti, kun får 25 kroner per kvadratmeter.

Hillerød - 04. december 2019 kl. 10:01 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt 64 grundejere på Selskovvej og Frejasvej i Hillerød skal afgive et stykke have, som Hillerød Kommune eksproprierer for at bane vejen for en 1,5 kilometer lang ny cykelsti. Mens en lang række grundejere har fået stillet i udsigt, at de kan få 700 kroner per kvadratmeter samt penge til genetablering af en hæk, bliver ni grundejere på strækningen kun tilbudt 25 kroner per kvadratmeter på grund af en særlig deklaration for de ni ejendomme på strækningen. Den erstatning holder kommunens forvaltning fast i, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød skal vedtage, når udvalget holder møde i dag. I et brev til kommunen opfordrer otte af de ni lodsejere dog kommunen til at ophæve tinglysningen.

Læs også: Derfor skal grundejere have mere end 25 kroner for forhaver

Hillerød Kommune fastholder, at ni grundejere, som får eksproprieret et stykke have til fordel for en cykelsti, kun får 25 kroner per kvadratmeter. - Kommunen skriver i projektmaterialet, at udgangspunktet er, at man vil behandle alle lodsejere ens, og det mener man så, at man gør. Det er imidlertid indlysende, at den gamle tinglysning stiller de ni berørte lodsejere meget ringe i forhold til resten af de berørte parceller, hvorfor Hillerød Kommune bør ophæve sognerådets tinglysning fra 1960, så alle stilles lige, skriver lodsejerne.

Formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise (V), har ikke ønsket at kommentere sagen forud for udvalgets møde.

relaterede artikler

Grundejere får småpenge for forhaver 28. september 2019 kl. 06:24