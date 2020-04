Det er endnu uvist, om coronavirussen vil sætte en stopper for, at de karakteriske gule t-shirts, som New Note Festivals frivillige har tradition for at bære, dukker op i sommerlandskabet, når kalenderen viser anden weekend i august. Foto: Kim Rasmussen

New Note Festival venter med aflysning: - Vi håber, at vi snart får afklaring

New Note Festival plejer af løbe af stablen den anden weekend i august ved Klaverfabrikken. Det er endnu uvist, om coronavirussen får sat en stopper for dette års festival.

Hillerød - 07. april 2020 kl. 11:24 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerens festivalarrangører sad på nåle under gårsdagens pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen præsenterede den første fase af landets genåbning. Her var udmeldingen til stor ærgrelse for arrangører såvel som festivalgæster, at forbuddet mod store forsamlinger forlænges til og med august med henblik på at mindske smitten af coronavirus. Hvorvidt det kommer til at have konsekvenser for dette års New Note Festival er dog endnu uvis, fortæller Mathis Emil Jønsson Pedersen, der er en del af festivalens styregruppe. - Der er ingen tvivl om, at de nye udmeldinger er en mavepuster, for vi er mange, der lægger rigtig meget arbejde i at få festivalen op at stå. Indtil videre tager vi bestik af situationen og venter på videre udmelding fra regeringen. Vi har løbende talt om, hvilke konsekvenser en eventuel aflysning vil have, men vi har endnu ikke lagt en slagplan, siger han.

Holder hovedet koldt Festivalens kapacitet er væsentlig mindre end de fleste festivaler, og det er også årsagen til, at styregruppen endnu ikke har taget en endelig beslutning. - Vi ligger jo størrelsesmæssigt et lidt sjovt sted. Vi har kapacitet til 400 mennesker, og derfor håber vi, at vi snart får afklaring og at vi får nogle retningslinjer for, hvad de større forsamlinger indebærer. Indtil da vil vi prøve at holde hovedet koldt og følge anvisningerne fra Klaverfabrikken og fra regeringen, siger han og fortsætter: - Vi er dog begyndt at tale om, hvorvidt det kunne være en mulighed at rykke festivalen. Men umiddelbart ligger vi i forvejen ret sent på sommeren, så under alle omstændigheder ville det være en anderledes oplevelse, end vi er vant til, siger Mathis Emil Jønsson Pedersen, der mest af alt frygter for, hvilke konsekvenser de mange aflysninger henover sommeren vil have for danske artister og leverandører. - Det er uden tvivl hos dem, at de største konsekvenser ligger. De står med en sommer uden indtjening, og deres levebrød er kastet op i luften, siger han.

En lille fisk i festivalsøen Foreløbigt har festivalen taget kontakt til tilsvarende mindre danske festivaler. - New Note Festival er jo en lille fisk i den store festivalsø. Men vi har valgt at række ud til andre små festivaler, for vi har slet ikke lyst til at modarbejde vores festivalkollegaer. Derfor gør vi et stort nummer ud af at holde os opdaterede med de beslutninger, de tager i denne situation, siger han og fortsætter: - Vi er en forholdsvis ny styregruppe, og uanset hvad det ender med, så har vi lært en masse ting under forberedelserne, og hvis vi ikke får lov til at afholde festivalen i år, så kan vi se frem til en endnu vildere festival i 2021.