New Note Festival er tilbage: - Det er nostalgisk og surrealistisk

Hillerød - 04. august 2021 kl. 04:59 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Det har været en lang pause uden musik på pladsen foran Klaverfabrikken, men på fredag er det igen tid til New Note Festival, og de unge frivillige er i disse dage i fuld gang med at bygge festivalpladsen op.

Der var ellers lagt op til den helt store fest sidste år, hvor det var 15 år siden, den første New Note Festival blev født. Men festivalen blev ligesom så meget andet stoppet af corona.

- Jeg kan huske, at jeg var på vej på arbejde, og jeg så det, da jeg sad i bussen. Jeg gik bare hjem og græd på mit køkkengulv. Det var så trist, siger Sarah Lund, der er en del af styregruppen bag festivalen.

Planlagt tre festivaler Selvom der længe var tvivl om, hvorvidt New Note 2021 kunne blive til noget eller ej, så fortsatte de unge frivillige planlægningen.

- Det har været underligt at planlægge. I lang tid planlagde vi i forskellige scenarier og op- og nedskaleringer. Det er endt med, at vi næsten har kunne lave det, som vi plejer. Men der har været et større bekymringspres hele året på grund af alle de måske'er. Så arbejdsmængden har nok føltes større, selvom den måske ikke nødvendigvis har været det, fortæller Mathis Emil Jønsson Pedersen, der også er en del af styregruppen.

Mads Anker, også fra styregruppen, supplerer:

- Vi har lidt planlagt festivalen tre gange. Man skulle hele tiden planlægge efter »hvad nu hvis?«. Vi har skulle planlægge meget af det hver for sig, for vi har ikke kunne mødes før inden for de sidste par måneder, siger han.

Inden for den seneste uge er kravet om fremvisning af coronapas og brug af mundbind udfaset, så den eneste forskel på dette års festival og andre års festivaler er, at kapaciteten i Truckhallen er sænket. Der må være 180 gæster i hallen. På pladsen må der være 500, hvilket også er det antal billetter, der er sat til salg.

Vild energi Og de unge - de glæder sig som køer, der skal på græs til, at det går løs på fredag og lørdag.

- Det er så fedt at være kommet hertil. Det er surrealistisk. Vi har ventet på det her i to år, og det er helt nostalgisk og surrealistisk at være tilbage i de her rammer. Tænk at der stadig er frivllige, der har lyst til at komme, fordi det hele har været så svævende, siger Sarah Lund.

Silje Andersen, der også er i styregruppen, bryder ind:

- Det kunne man virkelig også mærke i går, da vi skulle i gang på pladsen. Der var en helt vild energi for at komme i gang, vi var virkelig effektive. Mange har virkelig haft brug for at være her og komme i gang og lave noget praktisk, siger hun.

Mathis Emil Jønsson Pedersen er enig.

- Det var det fedeste, da vi kunne holde op med at snakke om coronarestriktioner og nedlukninger og begynde at tale om, hvor lang baren skulle være, og hvad for noget træ, der skulle bruges. Da det begyndte at blive praktisk, kom gejsten for alvor tilbage, siger han.

Plads til at falde og slå sig Styregruppen, der består af otte personer, hvoraf fire har været med før, glæder sig allerede til at planlægge næste års festival.

- Vi glæder os virkelig meget til at have haft vores første år og begynde at planlægge til '22. At have et fundament at bygge på frem for at vi skal lære alt fra bunden. Der er mange ting fra den gamle styregruppe, som var indlysende, men som vi skal lære, siger Sophia Smith.

Men det er også noget af det smukke ved festivalen, mener hun.

- Det er en legeplads under Klaverfabrikkens vinger, hvor man kan lære at lave festival. Vi kan slå os og skrabe knæet, men så hjælper de os op igen. Det er en festival, der er i evig forandring, alt efter hvulke mennesker, der er med. Det er ret fantastisk - både for os og for kunstnerne, siger hun.

Billetsalget er i fuld gang, og det går forrygende.

- Det går faktisk bedre, end det har gjort andre år. Normalt er vi en festival, hvor folk køber billet i døren. Vi har allerede solgt 250, og på en god dag plejer vi at have solgt 100 på det her tidspunkt, siger Mathis Emil Jønsson Pedersen.

New Note Festival afholdes den 6. og 7. august. Billetter kan købes på www.newnote.dk.