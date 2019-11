Netto lukker en af sine butikker i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Netto lukker på Frejasvej

Hillerød - 15. november 2019 kl. 13:20 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Netto er på vej væk fra Frejasvej. Lejemålet er opsagt, og butikken har sidste åbningsdag 30. april 2020. Der er ikke nok kunder i butikken, og der er få for indtægter i forhold til butikkens udgifter til lønninger og husleje.

- Vi ønsker ikke at drive butikken, fordi den ikke er rentabel, sige Henrik Nielsen, som er regionschef i Netto Nordsjælland.

Salling Group, der ejer Netto, forsøgte før sommeren at få tilladelse til at udvide butikken. Planen var at bygge butikken om efter Nettos nye koncert »3.0«, som Netto er ved at rulle ud over samtlige butikker i Danmark. Forvaltningen i Hillerød Kommune gav et afslag, og det fik Netto til at bede om, at sagen blev behandlet politisk. Det blev den, og det blev også et nej.

Da politikerne sagde nej til udvidelsen, blev det dødsstødet til butikken.

- Vi har prøvet at gøre butikken mere rentabel på flere måder. Vi havde en formodning om, at hvis vi kunne udvide den og gøre den mere lækker, så kunne den blive mere rentabel. Det ved man jo ikke. Men da det ikke var muligt at få tilladelse til udvidelse, valgte vi at træffe denne beslutning, siger Henrik Nielsen.

Med lukningen af Netto på Frejasvej er discountbutikken stadig godt repræsenteret i Hillerød By, med butikker på Skansevej, Hillerødsholmalle og Frederiksværkgade. De bliver liggende, lover Henrik Nielsen.

- Der er generelt ikke planer om at lukke Nettobutikker. Det er heldigvis sjældent, vi gør det. Men når vi kommer ud for, at butikken ikke er rentabel, og har gjort alt hvad vi mener, der er i vores magt for at få det til at køre, så giver det ikke mening at fortsætte, siger han.

