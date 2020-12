Da den 21-årig mand manglede at få udbetalt løn, tog han den via falske flaskeboner. Arkivfoto Foto: Aleksej - stock.adobe.com

Netto-ansat lavede falske flaskeboner

Netto-ansat manglede løn, som han udbetalte ved hjælp af falske flaskeboner

Hillerød - 19. december 2020 kl. 13:42 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En i dag 20-årig mand erkendte forleden i Retten i Hillerød, at han tilbage i sommeren 2018 lavede adskillige falske flaskeboner for at hæve penge til løn, som han manglede at få.

Det skete, da den 20-årige havde været ansat i flere år i Dansk Supermarked - først i Bilka og senere i Netto på Frederiksværksgade i Hillerød.

Manglede løn Men der opstod problemer med hans lønsedler, og han manglede afregning for omkring 7.000-8.000 kroner, forklarede manden ifølge dombogen, da sagen var for retten for nylig.

Lønnen blev dog reguleret, men da manden mente, han stadig manglede cirka 2.500 kroner, og hans chef skulle skifte arbejde, var han bange for, at han ikke ville få pengene og lavede i alt syv gange falske flaskeboner og en enkelt falsk returbon for i alt omkring 1.600 kroner, står der i dombogen.

Frifundet for bedrageri Det erkendte manden altså, men han nægtede sig skyldig i at have gjort det som tyveri. Det fandt retten bevist, og retten mente ikke, der blev ført tilstrækkelig bevis for, at manden havde forsæt til at skaffe sig en uberettiget berigelse, står der i dombogen fra retten. Han blev derfor frifundet for anklagerne om bedrageri.