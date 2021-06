Se billedserie Nemlig.com vil ud af kontrakten med Hillerød Kommune så hurtigt som muligt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nemlig.com vil ud af sin kontrakt

Hillerød - 30. juni 2021 kl. 09:39 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Onlinesupermarkedet nemlig.com vil ikke længere levere varer til Hillerøds mindre daginstitutioner, skoler og plejehjem.

Nemlig.com har meddelt Hillerød Kommune, at de ønsker at opsige kontrakten med kommunen, og nemlig.com vil meget gerne ud af kontrakten hurtigere, end de seks måneders opsigelsesvarsel, som parterne har indgået aftale om i kontrakten.

Nemlig.com begrunder opsigelsen med, at de har opsagt de aftaler, som de har med andre kommuner som følge af, at onlinesupermarkedet ikke vandt den nye aftale med SKI, Statens og kommunernes Indkøbsservice.

Vil ikke betale bod

Nemlig.com har desuden meddelt kommunen, at virksomheden ikke umiddelbart vil betale kompensation for at afbryde kontrakten før tid, og kontrakten indeholder heller ikke nogen bestemmelse om, at virksomheden skal betale en bod for det.

I en mail til byrådspolitikerne, som Frederiksborg Amts Avis har fået tilsendt, anbefaler forvaltningen at byrådet ser positivt på at afbryde samarbejdet 1. august eller snarest muligt derefter.

- Vi kunne godt vælge at holde dem på kontrakten til ultimo oktober, men når de ønsker at komme ud, så er det ikke i vores interesse at fastholde dem. Det har været ballade nok i forvejen, og det ville kræve en stor diskussion og entydelige beviser, hvis vi selv skulle opsige kontrakten, siger økonomidirektør Lars Mørk.

Opsigelsen af kontrakten fra nemlig.coms side kommer samtidig med, at Hillerød Kommune gennem længere tid har undersøgt, om det var muligt at komme ud af kontrakten med nemlig.com, som i foråret blev ramt af en række historier om dårlige arbejdsforhold. Aktuelt venter Hillerød Kommune stadig på en undersøgelse fra Københavns Kommune, som har undersøgt forholdene hos Intervare, som ejer nemlig.com.

Hillerød Kommune købte i 2020 ind for 4,4 millioner kroner hos nemlig.com. Kommunens store institutioner får leveret dagligvarer af Hørkram, men 31 skoler, daginstitutioner, bosteder og mindre plejehjem, som handler for mindre end 1500 kroner pr. gang, skal ligge deres indkøb hos Nemlig. Ligeledes har 85 borgere, der er visiteret til hjælp til indkøb valgt at handle gennem nemlig.com.

Kontraktudløb i efterår

Hillerød Kommune indgik i 2017 en aftale med nemlig.com, som udløber ved udgangen af oktober. Her tiltræder Hillerød Kommune i stedet SKIs fælles kommunale indkøbsaftale, som Salling Group i forrige uge vandt på Sjælland.

- Det er ikke noget problem for os at klare indkøbene selv, fordi det ikke er store indkøb, det drejer sig om. Vi vil selvfølgelig også tage en snak med Salling Group om, hvorvidt vi kan starte samarbejdet tidligere end 1. november, siger Lars Mørk.

Kommunen vil også undersøge, om der er lokale virksomheder, som vil kunne levere fødevarer til de 31 institutioner og bosteder i den mellemliggende periode.

EL chokeret over kontrakt

Medlem af byrådet, Tue Tortzen (Enhedslisten), der har presset på for at få Hillerød Kommune til at opsige kontakten med nemlig.com øjeblikkeligt, er tilfreds med, at samarbejdet med onlinesupermarkedet nu ophører, omend han gerne ville have, at det skete ved udgangen af juni.

Han er forbavset over, at der ikke er mulighed for at straffe nemlig.com for at bryde kontraten i utide.

- Det kommer helt bag på mig, for sådan noget går man ud fra, at forvaltningen har sikret sig. Det er helt grundskole i kontraktindgåelse, at man også tager højde for, hvis nogen ophæver en kontrakt, så skal det koste noget. Alle kontrakter skal gå igennem med en tættekam. Sket er sket, og så må man rette op, siger han.

Ifølge Lars Mørk bliver kontrakterne løbende gennemgået. Ifølge ham priserne risikere at stige, hvis der står for meget om diverse santionsmuligheder i kontrakterne.

- Hvorvidt vi ændrer praksis på baggrund af denne sag, skal jeg ikke kunne sige. Vi må evaluere det, siger Lars Mørk.