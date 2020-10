Kurt O. Andersen er død, 76 år gammel. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nekrolog: Højt respekteret skoleleder er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nekrolog: Højt respekteret skoleleder er død

Kurt O. Andersen, tidligere forstander på Marie Mørks Skole, er død, 76 år gammel

Hillerød - 20. oktober 2020 kl. 18:18 Kontakt redaktionen

Fhv. forstander ved Marie Mørks Skole i Hillerød, Kurt O. Andersen, har ganske ufortjent forladt os den 11. oktober, kun 76 år gammel, efter længere tids sygdom.

Kurt Andersen kom efter militær uddannelse i flyvevåbnet og efter en afsluttet uddannelse som lærer fra Hellerup Seminarium i 1968 til den private skole i Hillerød, Marie Mørks Skole. En ansættelse, der skulle udvikle sig til et langt og gensidigt kærlighedsforhold til den frie skoleform og i særdeleshed til Marie Mørks Skole, som skulle danne den platform, hans karriere skulle udvikle sig over de næste 40 år. Igennem årene kom Kurt Andersen til at varetage stort set alle arbejdsfunktioner på skolen: lærer 1968-73, inspektør 1973-93 og forstander fra 1993-2008.

Uddannelse i flyvevåbenet Kurt Andersen havde ikke en speciel akademisk, teoretisk adgang til sit virke som lærer og skoleleder, men han havde veludviklede organisatoriske og logistiske kompetencer samt en stor portion pragmatisme, som han i ledtog med en løsningsorienteret indstilling brugte flittigt sammen med medarbejderne i udviklingen af skolen. Selv gav han undertiden, med et smil på læben, udtryk for, at den pædagogiske del af uddannelsen havde han taget i flyvevåbnet!

Loyalitet Han udviste dog stor forståelse og loyalitet over for det værdigrundlag Marie Mørks Skole byggede på og de traditioner, der var gældende, og han stillede sig hurtigt på skuldrene af de forgængere, der før ham havde bidraget til skolens unikke uddannelsestilbud for med afsæt heri at udvikle skolen yderligere i forhold til tidens uddannelsesmæssige krav. Dette skete med stor succes og under indflydelse af stor flid. For Kurt Andersen var arbejdet på Marie Mørks Skole et kald, som han stillede sig i spidsen for.

Stærke relationer Mest bemærkelsesværdigt var dog Kurt Andersens udprægede besiddelse af empati for de mennesker, han arbejdede sammen med. Utallige elever, forældre og medarbejdere har igennem tiden følt sig set af Kurt Andersen. Har nydt godt af hans interesse for dem, hans venlighed og store udviste tillid til, at de kunne udrette det nødvendige. Han formåede igennem hele livet at skabe stærke relationer til de børn, forældre og medarbejdere han samarbejdede med.

Der vil derfor i dag sidde mange tidligere elever, lærere og forældre tilbage, der vil være stærkt berørte af hans alt for tidlige bortgang.

Fællesskab Han formåede med sin personlighed at skabe et stærkt fællesskab omkring skolens elever, forældre og lærere og den fælles opgave det er at danne og uddanne børn og unge til et indholdsrigt og trygt liv. I tilgift blev han en højt respekteret og afholdt skoleleder, der modtog megen anerkendelse for sit arbejde.

Det var dog ikke alene den lokale frie skole, at Kurt Andersen kerede sig om. I en årrække havde han desuden sæde i Danmarks Privatskoleforenings bestyrelse, hvor han ydede en stor indsats i arbejdet for at skabe rimelige vilkår for de frie skoler.

Kurt Andersen var et menneske, der trivedes ved fysisk aktivitet. Han var også et konkurrencemenneske. Derfor blev sportsudøvelse på mange planer en væsentlig del af hans interesseområde. Som ganske ung spillede han badminton på eliteniveau, siden blev det også til tennis og cykling. Som formand for Hillerød Tennisklub tog han også i en periode del i det organisatoriske arbejde.

Skisport Skisporten havde dog en særlig plads i hans liv. I en lang, lang årrække deltog han hvert år i det svenske Vasaloppet. Også det norske Birkebeinerrennet blev besøgt, ligesom Grib Skov har lagt snemæssig næring til utallige skiture. Han var altid i en fysisk form, der var misundelsesværdig.

Rejser med familien Familien spillede en stor rolle i Kurt Andersens liv. Sammen med sin hustru og to børn har han igennem mange fælles rejser til såvel ind- som udland oplevet og ladet sig inspirere. Rejse- og familieoplevelser, som han gerne berettede om. Siden er seks børnebørn kommet til, som han har fulgte tæt og glædet sig over. Det var i familien, han fandt den nødvendige ro og tryghed.

Selv om Kurt Andersen i kraft af sin livsstil egentlig havde optjent point til et noget længere liv, må vi, der nu står tilbage med savnet, glæde os over, at han nåede at sætte sig væsentlige og markante spor, ligesom taknemmeligheden for, hvad han har givet os, vil stå tilbage og til evighed være knyttet til hans navn.

Æret være hans minde. Indsendt af Bjarke Schmidt, fhv. forstander, Skovkæret 7, 3400 Hillerød