Nedlukning giver virksomheden Sportsbasics succes

Sportsbasics.com er udviklet af Mats Mejdevi og er et pædagogisk værktøj for idrætstrænere til at opbygge og udvikle idrætsudøvernes forskellige færdigheder. På onlineportalen får lærere, klubber og trænere gennem abonnementsordning adgang til 1100 videoøvelser, som de frit kan sammensætte et program ud fra alt efter hvilken sportsgren, der dyrkes, hvilken muskelgruppe, der skal trænes samt niveauet og sværhedsgraden i øvelsen.

- Vi oplever, at nu hvor klubberne og træningsfaciliterne er lukket fuldstændig ned, så er der mange, der tænker over, hvordan de kan sikre sig, at fodboldspillerne og andre udøvere har nogle træningsprogrammer, så de kan sørge for, at de også derhjemme kan holde træningen ved lige, så de stadig er på toppen, når det starter op igen. Mange spillere plejer at komme flere gange om ugen, og nu kan de træner videre derhjemme. Der er ingen af øvelser, der kræver noget udstyr, så det er let at gå til, siger Ole Falcke.