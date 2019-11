I den sidste weekend i september løb tusindevis af mænd og kvinder gennem Selskov til dette års Xtreme Mandehørm og Ladies Mud Race. Foto: Kenn Thomsen

Naturstyrelsen afviser: Naturen tager ikke skade af mudderløb

Hillerød - 14. november 2019 kl. 16:41 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle regler blev fulgt, da Naturstyrelsen godkendte, at Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm kunne finde sted i Selskov i Hillerød i år. Det oplyser Naturstyrelsen i et svar til Danmarks Naturfredningsforening, der i sidste uge klagede til Naturstyrelsen over dette års mudderløb.

Foreningen stillede sig undrende overfor, at styrelsen havde godkendt, at løbene kunne finde sted i Selskov, der er et Natura-2000 område. Området rummer truet natur og sjældne dyre- og plantearter, og Naturfredningsforeningen udtrykte derfor bekymring over, om løbet havde beskadiget de truede arters levesteder og beskrev løbene som en skamfering af naturen.

Naturen kommer sig I et skriftligt svar til Danmarks Naturfredningsforening oplyser Naturstyrelsen, at der ikke er grund til bekymring. Her skriver styrelsen, at godkendelsen af mudderløbene er sket efter reglerne.

- Statens naturområder danner hvert år ramme om en lang række friluftsaktiviteter, hvor hensynet til naturen og de andre skovgæster altid skal vægtes. Aktiviteter, som kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen som lodsejer, bliver derfor screenet i forhold til reglerne for mulig indvirkning på naturen, andre brugere, anden lovgivning med videre. Det gjaldt også årets Mud Race, skriver Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen oplyser, at der med mudderløbet, ligger en særlig detaljeret planlægning forud for løbet, da løbets forhindringer blandt andet består af ild, vand og mudder, og derfor har Naturstyrelsens medarbejdere haft fokus på at skåne den beskyttede natur i Selvskov. Men de anerkender også, at løbet har sat sine spor.

- Et løb med 3.000 deltagere i terrænnet vil altid kunne ses umiddelbart efter afholdelse, specielt hvis det afholdes på en regnvåd efterårsdag. Men erfaringen er, at naturen er robust og kommer sig hurtigt, skriver Naturstyrelsen.

Der blev i sidste øjeblik foretaget ændringer i løbets rute, der derfor gik igennem et kildevæld, men Naturstyrelsen oplyser, at løbet vil blive ført uden om kildevældet, hvis det skal finde sted i samme område næste år. De skriver desuden, at de har besigtiget stedet i sidste uge og har konstateret, at der er meget få synlige spor fra mudderløbene.